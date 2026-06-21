به گزارش ایلنا، در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر اقدامات مجرمانه و شرارت‌های متوالی یکی از اراذل و اوباش در سطح شهرستان بندرانزلی، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

مأموران پلیس با رصد دقیق، متهم ۳۵ ساله را شناسایی و برای دستگیری وی وارد عمل شدند. این متهم که در حالت غیرعادی قرار داشت، هنگام مواجهه با مأموران قصد حمله با دو قبضه سلاح سرد را داشت که با هوشیاری و اقتدار پلیس، ضمن رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، خلع‌سلاح و دستگیر شد.

متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

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