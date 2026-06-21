در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
سرانه مصرف آب در آذربایجانغربی بالاتر از استاندارد است
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی با اشاره به افزایش سرانه مصرف آب در استان گفت: با وجود پایداری تأمین آب و نبود مشکل در تولید و توزیع، مدیریت مصرف و صرفهجویی شهروندان برای عبور از دوره تنش آبی تابستان همچنان یک ضرورت جدی است.
مجتبی نجفی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در حال حاضر تمامی مناطق استان از آب پایدار برخوردار هستند و تمهیدات لازم برای مواجهه با شرایط بحرانی نیز پیشبینی شده است، اما تداوم این شرایط نیازمند همراهی مشترکان در مدیریت مصرف است.
وی با اشاره به وضعیت منابع آبی استان افزود: هرچند بارندگیهای امسال نسبت به سال گذشته مطلوبتر بوده، اما این موضوع به معنای جبران کامل آثار کمبارشی سالهای گذشته بر منابع زیرزمینی و آبخوانها نیست و همچنان باید مصرف آب با حساسیت بیشتری مدیریت شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی، استفاده از شیرآلات غیراستاندارد، الگوی نامناسب مصرف و پایین بودن تعرفه آب را از عوامل مؤثر در افزایش مصرف عنوان کرد و گفت: اصلاح رفتار مصرفی و بهرهگیری از تجهیزات کاهنده مصرف میتواند نقش مؤثری در حفظ منابع آبی و کاهش فشار بر شبکه داشته باشد.
نجفی با بیان اینکه ایجاد و توسعه تأسیسات جدید آبرسانی مستلزم هزینههای سنگین است، افزود: کنترل مصرف و استفاده بهینه از منابع موجود، اقتصادیترین و پایدارترین راهکار برای تأمین آب در بلندمدت محسوب میشود.
وی همچنین از شهروندان خواست هنگام خرید لوازم خانگی از جمله ماشین لباسشویی، ظرفشویی و کولر آبی به برچسب انرژی و میزان مصرف آب دستگاهها توجه کنند و نسبت به نصب سرشیرهای استاندارد و تجهیزات کاهنده مصرف اقدام کنند.
مدیرعامل آبفای استان با اشاره به آمار مشترکان خاطرنشان کرد: هماکنون بیش از یک میلیون و ۴۲۴ هزار مشترک آب و بیش از ۷۰۰ هزار مشترک فاضلاب در استان تحت پوشش خدمات قرار دارند.
به گفته نجفی، سال گذشته ۳۳ هزار انشعاب آب و ۱۹ هزار و ۳۰۰ انشعاب فاضلاب به متقاضیان واگذار شده و در همین مدت ۱۵ هزار و ۹۴۹ دستگاه کنتور آب تعویض، ۹۵ هزار مورد نشتیابی انشعاب، یکهزار و ۱۴۶ کیلومتر نشتیابی شبکه، ۶ هزار و ۲۱۰ مورد اصلاح و بازسازی انشعابات و ۱۰۶ کیلومتر نوسازی شبکه توزیع آب انجام شده است.
وی تأکید کرد: کاهش مصرف از طریق اصلاح الگوی مصرف، استفاده از تجهیزات استاندارد و مشارکت مشترکان، مهمترین راهکار حفظ پایداری خدمات آبرسانی و عبور موفق از دورههای اوج مصرف در استان است.