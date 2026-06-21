به گزارش ایلنا، به نقل از روابط‌عمومی جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان‌شرقی، صابر جودی با تشریح این حادثه گفت: ساعت ۱۸:۱۷ روز شنبه ۳۰ خردادماه این گزارش دریافت شد و سه تیم امدادی شامل یک تیم از پایگاه شهید سلیمانی (قلعه‌درسی) و دو تیم از مرکز هلال‌احمر کلیبر بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: نجاتگران پس از دسترسی به مصدوم و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، به‌دلیل مسیر صعب‌العبور کوهستانی، با استفاده از بسکت و تجهیزات تخصصی، او را به پایین‌دست انتقال دادند.

جودی خاطرنشان کرد: این عملیات امدادی پس از چهار ساعت تلاش مستمر، در ساعت ۲۲:۳۰ همان روز به پایان رسید و مصدوم جهت ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

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