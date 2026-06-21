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امدادرسانی هلال‌احمر کلیبر به مصدومِ ناشی از حمله خرس در ارتفاعات روستای گلوسنگ

امدادرسانی هلال‌احمر کلیبر به مصدومِ ناشی از حمله خرس در ارتفاعات روستای گلوسنگ
کد خبر : 1802385
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مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی از امدادرسانی موفق تیم‌های عملیاتی این جمعیت به مرد ۷۴ ساله‌ای که در ارتفاعات روستای «گلوسنگ» کلیبر مورد حمله خرس قرار گرفته بود، خبر داد.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط‌عمومی جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان‌شرقی، صابر جودی با تشریح این حادثه گفت: ساعت ۱۸:۱۷ روز شنبه ۳۰ خردادماه این گزارش دریافت شد و سه تیم امدادی شامل یک تیم از پایگاه شهید سلیمانی (قلعه‌درسی) و دو تیم از مرکز هلال‌احمر کلیبر بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: نجاتگران پس از دسترسی به مصدوم و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، به‌دلیل مسیر صعب‌العبور کوهستانی، با استفاده از بسکت و تجهیزات تخصصی، او را به پایین‌دست انتقال دادند.

جودی خاطرنشان کرد: این عملیات امدادی پس از چهار ساعت تلاش مستمر، در ساعت ۲۲:۳۰ همان روز به پایان رسید و مصدوم جهت ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

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