به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، اکبر فرج‌نیا در نشستی خبری گفت: بیش از ۹۰ درصد شبکه‌های فرسوده مسی در حوزه فعالیت این شرکت تعویض شده و ۲۴۰۰ کیلومتر شبکه مسی فرسوده به کابل‌های خودنگهدار تبدیل شده است. تامین برق شهرستان‌های تبریز، اسکو و آذرشهر برعهده شرکت توزیع نیروی برق تبریز است.

وی گفت: سال ۱۴۰۴ سال خوبی بود، اما ناملایماتی نیز رخ داد. جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان مانند سایر بخش‌های جامعه، صنعت برق را نیز تحت تاثیر قرار داد. بخشی از شبکه دچار آسیب شد و حدود چهار هزار مگاوات از ظرفیت تولید برق صنایع آسیب دید.

فرج‌نیا ادامه داد: با توجه به ارزش بالای سیم‌های مسی، این تجهیزات همواره مورد طمع افراد سودجو قرار می‌گرفتند. پیش از اجرای این طرح سالانه حدود ۳۷ تن سیم مسی سرقت می‌شد که اکنون این میزان به حدود دو تن کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با بیان اینکه با اجرای کابل‌های خودنگهدار دیگر نیازی به شاخه‌زنی مستمر فضای سبز وجود ندارد، گفت: در گذشته پنج رشته سیم از روی دکل‌ها عبور می‌کرد، اما اکنون از یک کابل خودنگهدار استفاده می‌شود.

وی از اجرای طرح تعویض چراغ‌های پرمصرف معابر خبر داد و گفت: این اقدام تاثیر قابل توجهی در بهینه‌سازی مصرف انرژی داشته است. تاکنون ۱۵۰ هزار چراغ معابر به چراغ‌های LED تبدیل شده‌اند و اکنون تمامی معابر تحت پوشش شرکت دارای روشنایی LED هستند.

فرج‌نیا با اشاره به اجرای پروژه رفع نوسانات برق در تبریز گفت: در سال گذشته ۲۴۰ دستگاه ترانسفورماتور در محلات تبریز نصب شد که نتیجه آن کاهش محسوس گلایه‌های مردمی در زمینه ضعف ولتاژ و نوسانات برق بوده است.

وی درباره سامانه‌های هوشمند مدیریت شبکه نیز اظهار کرد: خاموشی‌ها از طریق سامانه‌های شبکه هوشمند مدیریت می‌شوند. این سامانه‌ها امکان اطلاع‌رسانی دوطرفه را فراهم کرده‌اند و هر مشترکی که تماس بگیرد، موقعیت محل حادثه و وضعیت شبکه در سامانه قابل مشاهده است. همچنین هرگونه خاموشی برنامه‌ریزی‌شده از طریق پیامک به مشترکان اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی افزود: در حوزه زیباسازی شهری نیز پایه‌های روشنایی جدید نصب شده و تفاهم‌نامه‌هایی برای متناسب‌سازی المان‌های برق با هویت و طراحی بومی مناطق مختلف منعقد شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با اشاره به وضعیت مصرف برق در سال‌های اخیر گفت: طی دو تا سه سال گذشته در ایام گرم تابستان با کمبود جدی مواجه نبوده‌ایم و عمده مشکلات در روزهای اوج گرما به ویژه مردادماه بروز می‌کند. بخشی از این چالش‌ها ناشی از تغییرات اقلیمی و بخشی دیگر ناشی از تغییر الگوی مصرف مردم است.

فرج‌نیا ادامه داد: اگر فقط ۳۰ درصد در مصرف برق صرفه‌جویی شود، بخش قابل توجهی از کمبود حدود ۱۵ هزار مگاواتی برق جبران خواهد شد. پویش «قرار همدلی ۲۵ درجه» نیز با همین هدف طراحی شده است.

وی با بیان اینکه مصرف آگاهانه می‌تواند به بخش مولد اقتصاد کمک کند، گفت: ۳۳ درصد مصرف برق تبریز مربوط به بخش خانگی و ۳۰ درصد مربوط به صنعت است و در صورت رعایت صرفه‌جویی، برق آزادشده می‌تواند در اختیار بخش تولید قرار گیرد.

وی به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور در دست اجرا یا بهره‌برداری است. در آذربایجان شرقی نیز برای دو هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی پروانه صادر شده و اکنون ۱۱۰ مگاوات برق استان از طریق نیروگاه‌های خورشیدی تأمین می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز افزود: ۳۶ مگاوات از برق شهرستان تبریز از طریق نیروگاه‌های خورشیدی تامین می‌شود. برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی نیز تا ۸۰ درصد تسهیلات کم‌بهره با بازپرداخت سه تا چهار ساله پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: شرکت‌هایی نیز به عنوان سکو برای توسعه این طرح‌ها در نظر گرفته شده‌اند و برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی با نرخ بیش از ۵۸۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت خریداری می‌شود. همچنین در صورت استفاده از باتری و ایجاد سامانه‌های هیبریدی، امکان بهره‌برداری از انرژی ذخیره‌شده در ساعات شب نیز وجود دارد.

فرج‌نیا با بیان اینکه تاکنون ۲۶ اداره و دستگاه اجرایی تبریز وارد مدار تولید برق خورشیدی شده‌اند و مجموع ظرفیت نصب‌شده در این بخش به ۷۱۴ کیلووات رسیده است، گفت: بر اساس تکالیف قانونی، ادارات باید ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از انرژی خورشیدی تأمین کنند.

وی با اشاره به نقش صنعت برق در حفظ آرامش جامعه در شرایط بحرانی اظهار کرد: اهمیت برق در ایام جنگ نیز به خوبی نمایان شد. در طول این ایام، میانگین زمان رفع خاموشی‌ها کمتر از ۱۸ دقیقه بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: در جریان حملات و حوادث اخیر، ساختمان اداره برق آذرشهر به طور کامل از بین رفت و بخشی از اداره برق سردرود نیز حدود ۴۰ درصد تخریب شد.

وی میزان خسارت واردشده به شرکت توزیع نیروی برق تبریز را حدود یک همت اعلام کرد و افزود: تونل برق تبریز که با هدف افزایش پایداری شبکه در شرایط اضطراری احداث شده، بر عهده شرکت برق منطقه‌ای است و به زودی با حضور وزیر نیرو افتتاح خواهد شد.

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