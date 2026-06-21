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افزایش دمای هوا به ۴۹ درجه در خوزستان

افزایش دمای هوا به ۴۹ درجه در خوزستان
کد خبر : 1802383
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مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: از روز سه‌شنبه تا اواخر چهارشنبه دمای هوا در اغلب مناطق استان به ۴۹ درجه سانتی‌گراد و بالاتر می‌رسد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه‌زاری با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۴ اداره کل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: بر اساس این هشدار که ۳۱ خردادماه صادر شده است، افزایش محسوس دما و رشد مصرف حامل‌های انرژی در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از روز سه‌شنبه تا اواخر چهارشنبه دمای هوا در بیشتر مناطق خوزستان به ۴۹ درجه سانتی‌گراد و بالاتر خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان ادامه داد: این شرایط جوی در اغلب نقاط استان رخ می‌دهد و تنها مناطق مرتفع شرقی و شمالی از شدت این گرما تا حدودی مستثنی خواهند بود.

وی توضیح داد: با توجه به افزایش قابل توجه دما، مدیریت مصرف انرژی و رعایت توصیه‌های ایمنی برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از گرمای شدید ضروری است.

 

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