افزایش دمای هوا به ۴۹ درجه در خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه‌زاری با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۴ اداره کل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: بر اساس این هشدار که ۳۱ خردادماه صادر شده است، افزایش محسوس دما و رشد مصرف حامل‌های انرژی در استان پیش‌بینی می‌شود.