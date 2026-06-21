قهرمانی در نشست خبری هفته قوه قضاییه: از پیگیری جنایت جنگی میناب تا برخورد قاطع با قاچاقچیان سوخت

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: تمامی مستندات، گزارش‌ها، اظهارات خانواده‌های شهدا، نظریات پزشکی قانونی، تصاویر و مدارک مربوط به این پرونده جمع‌آوری شده و روند تکمیل پرونده در استان به پایان رسیده است.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه پزشکی قانونی استان گفت: کارکنان پزشکی قانونی در شرایط دشوار و با وجود محدودیت‌های موجود، با ایثار و فداکاری فرآیند شناسایی و تثبیت هویت شهدای این حادثه را انجام دادند و نقش برجسته‌ای در مستندسازی این جنایت داشتند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: بر اساس قواعد صلاحیت قضایی، پرونده‌های مرتبط با جنایات جنگی باید به صورت متمرکز و در محل وقوع مهم‌ترین جرم رسیدگی شوند. به همین دلیل، با دستور دادستان کل کشور، تمامی پرونده‌های مرتبط با جنایات جنگی برای رسیدگی در تهران تجمیع خواهد شد و پرونده جنایت جنگی مدرسه شجره طیبه میناب نیز به زودی به دادسرای امور بین‌الملل تهران ارسال می‌شود.

روایت تلخ از شهادت دانش‌آموز مینابی

قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابعاد انسانی این حادثه، از شهادت دانش‌آموزی به نام «ماکان نصیری» یاد کرد و گفت: شدت انفجار و قدرت تخریب موشک‌های به‌کاررفته به حدی بوده که پس از ماه‌ها و با انجام ده‌ها آزمایش تخصصی DNA، هنوز بخشی از پیکر این دانش‌آموز شناسایی نشده است.

وی افزود: بیش از ۶۰ قطعه از بقایای پیکر دانش‌آموزان شهید از زیر آوار خارج شده و فرآیند تطبیق ژنتیکی آن‌ها همچنان ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: مرتکبان این جنایت، اعم از طراحان، فرماندهان و مجریان عملیات، از تعقیب قضایی مصون نخواهند ماند و تجربه تاریخی نشان داده است که جنایتکاران جنگی حتی سال‌ها پس از ارتکاب جرم نیز در برابر عدالت قرار می‌گیرند.

مردم هرمزگان قاچاقچی بنزین نیستند

قهرمانی در بخش دیگری از نشست خبری به موضوع صف‌های طولانی بنزین در بندرعباس و برخی نقاط استان پرداخت و اظهار داشت: معطل شدن مردم برای دریافت سوخت به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و مسئولان موظف هستند شرایطی فراهم کنند که شهروندان بدون دغدغه خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی با اشاره به بررسی‌های میدانی و کارشناسی انجام شده درباره علت افزایش مصرف بنزین در استان گفت: طی هفته‌های گذشته با همکاری استانداری، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و دستگاه‌های نظارتی، اطلاعات مربوط به سوخت‌گیری خودروها مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: در این بررسی‌ها مشخص شد روزانه بین ۱۰ تا ۱۲ هزار خودرو در بندرعباس سوخت‌گیری می‌کنند و الگوی مصرف آن‌ها نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، افزایش مصرف بنزین در هرمزگان ناشی از قاچاق سازمان‌یافته توسط مردم نیست و مصرف واقعی استان به دلیل شرایط اقلیمی، افزایش ترددها، حضور نیروهای نظامی و شرایط خاص منطقه افزایش یافته است.

قهرمانی خاطرنشان کرد: گرمای شدید هوا، مسافت‌های طولانی، افزایش تردد خودروها و شرایط ویژه استان از عوامل اصلی رشد مصرف سوخت هستند و نباید مشکلات عرضه بنزین را صرفاً به قاچاق نسبت داد.

وی همچنین از اتخاذ تدابیری برای افزایش تعداد کارت‌های آزاد در جایگاه‌ها و بهبود فرآیند سوخت‌رسانی خبر داد و گفت: هدف این است که زمان انتظار مردم در جایگاه‌های سوخت به حداقل ممکن کاهش یابد.

احکام سنگین برای قاچاقچیان سازمان‌یافته سوخت

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه نشست خبری، به تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های بزرگ قاچاق سوخت پرداخت و گفت: برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق سوخت با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و در این زمینه احکام قابل توجهی صادر شده است.

وی از وجود یک پرونده بزرگ و ملی در حوزه قاچاق سوخت خبر داد که با همکاری اداره کل اطلاعات هرمزگان کشف شده و ابعاد گسترده آن در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

قهرمانی افزود: در این پرونده، اموال متعددی در استان‌های مختلف کشور از جمله تهران، مازندران و هرمزگان شناسایی و توقیف شده است که ارزش آن‌ها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

محکومیت میلیاردی متهمان

وی با اشاره به پرونده حمید ملایی معروف به «حمید پنیر» گفت: حکم این پرونده قطعی شده و متهم به پنج سال حبس تعزیری، پرداخت ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی بابت خسارات زیست‌محیطی و همچنین پرداخت حدود چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین از صدور احکام قطعی در پرونده‌های دیگر قاچاق سوخت از جمله پرونده خالد ملایی و افشین بادپروا خبر داد و افزود: در پرونده افشین بادپروا نیز بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی تعیین شده است.

وی تأکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سوخت همچنان ادامه دارد و دستگاه قضایی هرمزگان با همکاری نهادهای امنیتی و انتظامی، برخورد قاطع با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق را تا حصول نتیجه نهایی دنبال خواهد کرد.

تأکید بر صیانت از حقوق مردم

قهرمانی در پایان با اشاره به مأموریت‌های گسترده دستگاه قضایی در هرمزگان گفت: حفظ حقوق مردم، مقابله با جرائم سازمان‌یافته، رسیدگی به پرونده‌های ملی و دفاع از حقوق ملت ایران در برابر جنایات جنگی، از اولویت‌های اصلی قوه قضاییه در استان است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی هرمزگان در کنار مردم قرار دارد و از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از حقوق عمومی، امنیت اقتصادی و احقاق حقوق شهروندان استفاده خواهد کرد.

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