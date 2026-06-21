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تداوم ماندگاری گرمای هوا و افزایش باد با احتمال گرد و خاک در استان یزد

تداوم ماندگاری گرمای هوا و افزایش باد با احتمال گرد و خاک در استان یزد
کد خبر : 1802371
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آسمان استان یزد تا چهارشنبه صاف تا کمی ابری و در ساعات بعدازظهر و شب گاهی افزایش باد با احتمال گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود

به گزارش ایلنا از یزد بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان، تا چهارشنبه آسمان استان یزد صاف تا کمی ابری و در ساعات بعدازظهر و شب گاهی افزایش باد با احتمال گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین این اداره کل اعلام کرده؛ برای پنجشنبه افزایش ابر گاهی وزش باد به‌نسبت شدید با احتمال گرد و خاک مورد انتظار است. 

همچنین در پنج روز آینده دما افزایش نسبی داشته و هوای گرم ماندگار خواهد بود.

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