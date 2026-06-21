تداوم ماندگاری گرمای هوا و افزایش باد با احتمال گرد و خاک در استان یزد
آسمان استان یزد تا چهارشنبه صاف تا کمی ابری و در ساعات بعدازظهر و شب گاهی افزایش باد با احتمال گرد و خاک پیشبینی میشود
به گزارش ایلنا از یزد بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان، تا چهارشنبه آسمان استان یزد صاف تا کمی ابری و در ساعات بعدازظهر و شب گاهی افزایش باد با احتمال گرد و خاک پیشبینی میشود. همچنین این اداره کل اعلام کرده؛ برای پنجشنبه افزایش ابر گاهی وزش باد بهنسبت شدید با احتمال گرد و خاک مورد انتظار است.
همچنین در پنج روز آینده دما افزایش نسبی داشته و هوای گرم ماندگار خواهد بود.