به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، امروز یکشنبه بازنشستگان حاضر در این تجمع با سر دادن شعارهایی خواستار رسیدگی به مطالبات معیشتی و اجرای کامل تعهدات قانونی مرتبط با حقوق و مزایای خود شدند.

آنها در این تجمع با بیان دغدغه‌هایشان درباره وضعیت معیشتی، بر ضرورت توجه مسئولان به مشکلات بازنشستگان تأکید کردند.

بازنشستگان حاضر، همچنین شعار «فقط کف خیابون، به دست میاد حق‌مون» را سر دادند و خواستار پیگیری جدی مطالبات خود از سوی سازمان تامین اجتماعی شدند.

این تجمع در فضایی آرام برگزار شد و بازنشستگان مطالبات خود را از طریق حضور مقابل اداره تأمین اجتماعی شوش مطرح کردند.

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