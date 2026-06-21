واژگونی اتوبوس در محور زاهدان - نهبندان ۱۱ مصدوم برجا گذاشت
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زابل گفت: واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور زاهدان - نهبندان و در محدوده ۲۰ کیلومتری سفیدابه، ۱۱ مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش ایلنا، جعفر بارانیپور روز یکشنبه اظهار کرد: این حادثه ساعت یک و ۲ دقیقه بامداد امروز در محور زاهدان - نهبندان و در محدوده ۲۰ کیلومتری سفیدابه رخ داد.
وی افزود: پس از اعلام حادثه به سامانه ۱۱۵، سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و نخستین تیم امدادی در مدت هشت دقیقه در صحنه حادثه حضور یافت.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زابل بیان کرد: بررسیهای اولیه نشان داد در این سانحه ۱۱ نفر مصدوم شدند که چهار نفر پس از دریافت خدمات درمانی اولیه و تثبیت شرایط جسمی برای ادامه درمان به بیمارستان نهبندان انتقال یافتند.
وی ادامه داد: هفت مصدوم دیگر نیز بهصورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند و با وجود توصیه کارشناسان اورژانس برای انتقال به مرکز درمانی، از مراجعه به بیمارستان خودداری کردند.
بارانیپور با اشاره به اینکه این حادثه هیچ فوتی نداشته است، گفت: آمادگی عملیاتی پایگاههای اورژانس موجب شد خدمات امدادی در کوتاهترین زمان ممکن به مصدومان ارائه شود.
وی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در سفرهای جادهای خاطرنشان کرد: محور زاهدان - نهبندان از مسیرهای مهم منطقه است و رانندگان باید بهویژه در ساعات شب و شرایط کمدید، با هوشیاری کامل، رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی از وقوع حوادث مشابه پیشگیری کنند.