واژگونی اتوبوس در محور زاهدان - نهبندان ۱۱ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش ایلنا، جعفر بارانی‌پور روز یکشنبه اظهار کرد: این حادثه ساعت یک و ۲ دقیقه بامداد امروز در محور زاهدان - نهبندان و در محدوده ۲۰ کیلومتری سفیدابه رخ داد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه به سامانه ۱۱۵، سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و نخستین تیم امدادی در مدت هشت دقیقه در صحنه حادثه حضور یافت.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زابل بیان کرد: بررسی‌های اولیه نشان داد در این سانحه ۱۱ نفر مصدوم شدند که چهار نفر پس از دریافت خدمات درمانی اولیه و تثبیت شرایط جسمی برای ادامه درمان به بیمارستان نهبندان انتقال یافتند.

وی ادامه داد: هفت مصدوم دیگر نیز به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند و با وجود توصیه کارشناسان اورژانس برای انتقال به مرکز درمانی، از مراجعه به بیمارستان خودداری کردند.

بارانی‌پور با اشاره به اینکه این حادثه هیچ فوتی نداشته است، گفت: آمادگی عملیاتی پایگاه‌های اورژانس موجب شد خدمات امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مصدومان ارائه شود.

وی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در سفرهای جاده‌ای خاطرنشان کرد: محور زاهدان - نهبندان از مسیرهای مهم منطقه است و رانندگان باید به‌ویژه در ساعات شب و شرایط کم‌دید، با هوشیاری کامل، رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی از وقوع حوادث مشابه پیشگیری کنند.

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