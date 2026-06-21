تاکنون حدود ۷۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان گلستانی خریداری شده است

به گزارش ایلنا از گلستان، عبدالعلی کیان‌مهر، در ششمین جلسه کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان با قدردانی از کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی گفت: روند برداشت و تحویل گندم در استان مطلوب است و تاکنون حدود ۷۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است. همکاری مناسب کشاورزان، مراکز خرید، شبکه حمل‌ونقل و تعاون روستایی موجب شده عملیات برداشت و جمع‌آوری محصول با نظم و سرعت مناسب ادامه یابد.

کیان‌مهر نقش اداره‌کل غله، راهداری، شبکه تعاون روستایی و سایر دستگاه‌های مرتبط را در پشتیبانی از این فرآیند مهم دانست و گفت: در مناطق دوردست نیز جمع‌آوری و انتقال گندم به مراکز ذخیره‌سازی بدون مشکل در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود میزان خرید گندم استان به رقم هدف‌گذاری‌شده نزدیک شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت ساماندهی حمل آرد اظهار کرد: شرکت‌های حمل آرد باید مشکلات احتمالی خود را در کوتاه‌ترین زمان برطرف کنند. در صورت نیاز از ظرفیت سایر شرکت‌ها استفاده خواهد شد.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین اولویت، رساندن به‌موقع آرد به نانوایی‌هاست. نان کالایی اساسی و راهبردی است و نباید در زنجیره تأمین آن وقفه‌ای ایجاد شود.

کیان‌مهر در پایان گفت: با تصمیمات کارگروه، برخی نابسامانی‌ها از جمله عرضه نان با قیمت‌های نامتعارف کنترل شده است و در حال حاضر وضعیت تأمین و عرضه نان در استان مطلوب است. نظارت بر زنجیره گندم، آرد و نان نیز به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

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