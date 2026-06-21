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دستگیری سارق دوچرخه‌ها در خرم‌آباد

دستگیری سارق دوچرخه‌ها در خرم‌آباد
کد خبر : 1802308
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مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری سارق دوچرخه‌ها در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان در پی اعلام چند فقره سرقت دوچرخه در سطح شهرستان خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت. 

مأموران با انجام اقدامات پلیسی و بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی مخفیگاه یک نفر سارق شدند و پس از هماهنگی‌های لازم قضائی، در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر کردند. 

متهم در تحقیقات پلیس به ارتکاب سرقت‌های متعدد اعتراف و با راهنمایی وی، تعداد ۱۰ دستگاه انواع دوچرخه سرقتی که از نقاط مختلف شهرستان به سرقت رفته بود، کشف، متهم به همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شد. 

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان ضمن تأکید بر برخورد قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات حفاظتی مناسب، در پیشگیری از سرقت مشارکت کرده و موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

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