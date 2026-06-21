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انتصاب نخستین بانوی معاون ورزشی در اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی

انتصاب نخستین بانوی معاون ورزشی در اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی
کد خبر : 1802283
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مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی در حکمی، «لیلا جاویدان» را به عنوان سرپرست معاونت امور ورزشی این اداره‌کل منصوب کرد تا برای نخستین‌بار در تاریخ ورزش استان، یک بانو عهده‌دار این مسئولیت کلیدی شود.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، این انتصاب که در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مدیریتی بانوان در عرصه‌های تصمیم‌گیر ورزش صورت گرفته، گامی جدید در مسیر مدیریتی اداره‌کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی محسوب می‌شود.

حبیب مقصودی، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی در آیین معارفه ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات «جبرائیل منصور قربانی»، معاون پیشین امور ورزشی این اداره‌کل، برای وی در مسیر خدمت آرزوی موفقیت کرد.

لیلا جاویدان از چهره‌های شناخته‌شده و باسابقه در حوزه ورزش استان است که پیش از این در مسئولیت‌های مختلفی، از جمله معاونت امور بانوان اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی، تجارب مدیریتی موفقی را در کارنامه خود ثبت کرده است.

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