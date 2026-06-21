انتصاب نخستین بانوی معاون ورزشی در اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، این انتصاب که در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مدیریتی بانوان در عرصه‌های تصمیم‌گیر ورزش صورت گرفته، گامی جدید در مسیر مدیریتی اداره‌کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی محسوب می‌شود.

حبیب مقصودی، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی در آیین معارفه ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات «جبرائیل منصور قربانی»، معاون پیشین امور ورزشی این اداره‌کل، برای وی در مسیر خدمت آرزوی موفقیت کرد.

لیلا جاویدان از چهره‌های شناخته‌شده و باسابقه در حوزه ورزش استان است که پیش از این در مسئولیت‌های مختلفی، از جمله معاونت امور بانوان اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی، تجارب مدیریتی موفقی را در کارنامه خود ثبت کرده است.

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