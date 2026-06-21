به گزارش ایلنا، مجید صفری عنوان کرد: برداشت چغندرقند پاییزه در استان فارس از نیمه اردیبهشت‌ماه در شهرستان مُهر آغاز شده است و همچنان تا پایان خردادماه در نقاط مختلف استان ادامه دارد.

به گفته وی؛ تاکنون ۴۵۰ هکتار از مزارع برداشت و ۲۶ هزار تن محصول به کارخانه‌های قند تحویل شده است.

صفری اظهار کرد: چغندرقند پاییزه به دلیل سازگاری بهتر با شرایط خنک‌تر و بهره‌گیری از بارندگی‌های فصلی، در بسیاری از مناطق جنوبی کشور کشت می‌شود و عملکرد آن می‌تواند نقش مهمی در تأمین مواد اولیه صنایع قند و کاهش وابستگی به واردات ایفا کند.

این مقام مسئول افزود: افزایش حجم برداشت در فارس نشان‌دهنده پایداری کشت پاییزه و نقش مؤثر مدیریت زمان کاشت و برداشت است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: اگر شرایط آبی و حمل‌ونقل مناسب بماند، این محصول می‌تواند سهم قابل توجهی در تأمین نیاز کارخانه‌های قند داشته باشد. تداوم این روند برای کشاورزان نیز به معنای درآمد پایدارتر و برای استان، تقویت زنجیره تولید تا صنعت است.

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