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برداشت چغندرقند پاییزه فارس به ۲۵۰ هزار تن می‌رسد

برداشت چغندرقند پاییزه فارس به ۲۵۰ هزار تن می‌رسد
کد خبر : 1802205
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مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها میزان برداشت محصول چغندرقند تا پایان فصل برداشت به بیش از ۲۵۰ هزار تن خواهد رسید، رقمی که نشان می‌دهد فارس امسال نیز یکی از قطب‌های مهم تولید چغندرقند پاییزه در کشور باقی مانده است.

به گزارش ایلنا، مجید صفری عنوان کرد: برداشت چغندرقند پاییزه در استان فارس از نیمه اردیبهشت‌ماه در شهرستان مُهر آغاز شده است و همچنان تا پایان خردادماه در نقاط مختلف استان ادامه دارد.

به گفته وی؛ تاکنون ۴۵۰ هکتار از مزارع برداشت و ۲۶ هزار تن محصول به کارخانه‌های قند تحویل شده است.

صفری اظهار کرد: چغندرقند پاییزه به دلیل سازگاری بهتر با شرایط خنک‌تر و بهره‌گیری از بارندگی‌های فصلی، در بسیاری از مناطق جنوبی کشور کشت می‌شود و عملکرد آن می‌تواند نقش مهمی در تأمین مواد اولیه صنایع قند و کاهش وابستگی به واردات ایفا کند.

این مقام مسئول افزود: افزایش حجم برداشت در فارس نشان‌دهنده پایداری کشت پاییزه و نقش مؤثر مدیریت زمان کاشت و برداشت است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: اگر شرایط آبی و حمل‌ونقل مناسب بماند، این محصول می‌تواند سهم قابل توجهی در تأمین نیاز کارخانه‌های قند داشته باشد. تداوم این روند برای کشاورزان نیز به معنای درآمد پایدارتر و برای استان، تقویت زنجیره تولید تا صنعت است.

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