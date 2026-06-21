خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

منطقه ۹ شهرداری کرج، پیشتاز وصول درآمد در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵

منطقه ۹ شهرداری کرج، پیشتاز وصول درآمد در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵
کد خبر : 1802187
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری کرج از معرفی مناطق برتر در وصول درآمدهای شهری طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: منطقه ۹ با بیشترین درصد تحقق درآمد نسبت به بودجه مصوب، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایلنا از البرز، علی خدابنده‌لو با اعلام نتایج ارزیابی عملکرد مناطق ده‌گانه شهرداری در حوزه وصول درآمدها اظهار کرد: بررسی عملکرد مناطق از ابتدای فروردین تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد منطقه ۹ با بیشترین درصد تحقق درآمد نسبت به بودجه مصوب، در جایگاه نخست قرار گرفته است.

وی افزود: منطقه ۴ رتبه دوم را کسب کرده و مناطق ۲ و ۶ نیز به صورت مشترک در رتبه سوم این ارزیابی قرار دارند.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری کرج با اشاره به بودجه سال جاری شهرداری گفت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری کرج ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده که از این میزان، ۱۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، معادل حدود ۵۵ درصد، به مناطق ده‌گانه اختصاص یافته است.

خدابنده‌لو با تأکید بر ضرورت تحقق اهداف درآمدی خاطرنشان کرد: پایش مستمر عملکرد مناطق در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد و انتظار می‌رود تمامی مناطق با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی، نسبت به افزایش وصول درآمدها در ماه‌های آینده اهتمام بیشتری داشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی