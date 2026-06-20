بهرهبرداری از فاز نخست پروژه اتصال خطوط ۱ و ۴ متروی شیراز تا سال ۱۴۰۶
نماینده ولیفقیه در استان فارس، شهردار شیراز، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری با حضور در سایت اجرایی پروژه امروز ۳۰ خرداد از آخرین وضعیت عملیات اتصال خطوط ۱ و ۴ متروی شیراز بازدید کردند.
به گزارش ایلنا، این پروژه که از مهمترین طرحهای زیرساختی مدیریت شهری برای توسعه حملونقل عمومی و کاهش بار ترافیکی مرکز شهر به شمار میرود، با هدف ایجاد شبکهای یکپارچه از خطوط ریلی، تسهیل دسترسی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) و ارتقای خدمات حملونقل عمومی در حال اجراست.
نماینده ولیفقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، در جریان این بازدید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد فاز نخست این طرح مطابق برنامهریزی انجامشده در سال ۱۴۰۶ به بهرهبرداری برسد تا دسترسی زائران به حرم مطهر شاهچراغ (ع) تسهیل شود.
آیتالله لطفالله دژکام، با اشاره به همزمانی این بازدید با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، توسعه زیرساختهای شهری را در کنار پاسداری از مرزهای کشور، جلوهای از خدمت به مردم دانست و گفت: همانگونه که فرزندان این مرز و بوم از امنیت کشور دفاع میکنند، مجموعه مدیریت شهری و قرارگاه خاتمالانبیا نیز با اجرای پروژههای بزرگ عمرانی، مسیر توسعه شیراز را دنبال میکنند.
امام جمعه شیراز از شورای اسلامی شهر، شهردار، قرارگاه خاتمالانبیا، پیمانکاران و تمامی عوامل اجرایی این پروژه قدردانی کرد.
وی همچنین با اشاره به اجرای گسترده پروژههای عمرانی در شیراز اظهار داشت: در مجموع، طی سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در سطح شهر آغاز یا به بهرهبرداری رسیده که نشاندهنده عزم جدی مدیریت شهری برای توسعه زیرساختهاست.
آیتالله دژکام در پایان خواستار تسریع در اجرای مسیر دسترسی به حرم مطهر و راهاندازی طرح اتوبوس برقی زیرزمینی برای اتصال خطوط ۱ و ۴ مترو شد و آن را اقدامی مؤثر در ارتقای خدماترسانی به زائران و شهروندان دانست.
بهرهبرداری از فاز نخست پروژه اتصال خطوط ۱ و ۴ متروی شیراز تا سال ۱۴۰۶
شهردار شیراز نیز با تأکید بر تحقق وعده دسترسی آسان به حرم مطهر شاهچراغ (ع)، اعلام کرد: فاز نخست پروژه اتصال خطوط ۱ و ۴ متروی شیراز تا سال ۱۴۰۶ به بهرهبرداری خواهد رسید.
محمدحسن اسدی، این پروژه را یکی از مهمترین طرحهای حملونقلی شهر برای رفع مشکلات دسترسی به حرم مطهر عنوان کرد و گفت: عملیات اجرایی اکنون وارد مراحل حساس خود شده است.
شهردار شیراز همچنین از آغاز حفاری در جبهههای جدید به سمت چهارراه شاهزاده قاسم و سهراه پیروزی خبر داد و افزود: یکی از آرزوهای دیرینه مدیریت شهری، ایجاد مسیر دسترسی مناسب به حرم شاهچراغ (ع) بود که اکنون با اتصال خطوط ۱ و ۴ در مسیر تحقق قرار گرفته است.
اسدی با اشاره به پیچیدگیهای فنی پروژه، از تلاش مشاوران، پیمانکاران و عوامل اجرایی برای پیشگیری از هرگونه حادثه قدردانی کرد و همکاری ادارهکل میراث فرهنگی را نیز در اجرای این پروژه ارزشمند دانست.
وی با ارائه گزارشی از وضعیت سایر خطوط مترو گفت: خط ۲ مترو به میدان کلبه سعدی رسیده، خط ۳ در مرحله احداث ایستگاهها قرار دارد و عملیات اجرایی خط ۴ نیز با هدف احداث شش ایستگاه جدید با سرعت در حال انجام است.
شهردار شیراز با بیان اینکه هسته تاریخی شهر پیش از شکلگیری باغهای تاریخی و آرامگاههای حافظ و سعدی ایجاد شده است، اظهار کرد: امروز تلاش میکنیم حرم مطهر را از بنبست ترافیکی خارج کنیم و این پروژه باید بهصورت شبانهروزی دنبال شود.
وی همچنین از پیشبینی ۲۰ جهش عمرانی در سال جاری خبر داد و بهرهبرداری از ایستگاههای آتشنشانی، سالنهای ورزشی، پروژههای محرومیتزدایی، مخازن تأمین آب و سایر طرحهای عمرانی را از جمله این برنامهها برشمرد.
افزایش ظرفیت جابهجایی مسافر از ۱۲۰ هزار نفر به ۲۰۰ هزار نفر در روز
رئیس کمیسیون عمران، حملونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز، اجرای این پروژه را اقدامی ماندگار و راهبردی برای مدیریت بحران ترافیک و تسهیل دسترسی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) توصیف کرد.
رضا محمدیان، گفت: با بهرهبرداری از این طرح، ظرفیت جابهجایی مسافر از ۱۲۰ هزار نفر به ۲۰۰ هزار نفر در روز افزایش خواهد یافت.
محمدیان با اشاره به محدودیتهای ترافیکی مرکز شهر، این پروژه را نمونهای از پدافند غیرعامل دانست و افزود: با توجه به اینکه بیش از ۱۰۰ روز از سال، بهویژه در ایام نوروز و محرم، محدوده مرکزی شیراز با محدودیتهای ترافیکی مواجه است، اتصال خطوط ۱ و ۴ امکان مدیریت بهتر جریان ترافیک را فراهم میکند.
وی همچنین تأکید کرد این پروژه علاوه بر تسهیل دسترسی به بافت تاریخی، اماکن مذهبی و مناطق فرسوده، موجب رونق گردشگری، تقویت فعالیتهای اقتصادی و بهبود دسترسی به پایانه احمدی خواهد شد.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر با اشاره به جایگاه ملی حرم مطهر شاهچراغ (ع)، خواستار مشارکت دولت در تأمین منابع مالی پروژه شد و گفت: با توجه به پیشبینی اجرای سیستم اتوبوسهای برقی در این مسیر، انتظار میرود دولت نیز سهم خود را در اجرای این پروژه ملی ایفا کند.
محمدیان در پایان از عملکرد شهردار، سازمان حملونقل ریلی و مجموعه اجرایی پروژه قدردانی کرد و بر تداوم مسیر توسعه زیرساختهای کلان شهری تأکید داشت.
طرح اتصال خطوط ۱ و ۴ مترو یکی از پیچیدهترین پروژههای زیرساختی شهر
رئیس سازمان حملونقل ریلی شهرداری شیراز، نیز با تشریح ابعاد فنی پروژه، اظهار کرد: طرح اتصال خطوط ۱ و ۴ مترو به طول ۲ هزار و ۸۰۰ متر، یکی از پیچیدهترین پروژههای زیرساختی شهر محسوب میشود و با هدف ایجاد دسترسی مستقیم به بافت تاریخی و حرم مطهر شاهچراغ (ع) در حال اجراست.
علی کلانتری، گفت: عرض تونل در مسیر اصلی ۱۱.۵ متر و ارتفاع آن ۸.۵ متر است و در محدوده ایستگاهها، برای ایجاد فضای سکوی مسافری و رعایت استانداردهای فنی، عرض مقطع به ۱۳.۵ متر افزایش مییابد.
کلانتری همچنین از طراحی ویژه ایستگاه شاهزاده قاسم خبر داد و افزود: در این ایستگاه، مسیر اتوبوس وارد فضای ورودی مترو میشود و در طراحی سازه نیز میدانگاهی پیشبینی شده که در آینده قابلیت اتصال به خط ۲ مترو را خواهد داشت.
وی عبور پروژه از روی خط یک مترو را یکی از مهمترین پیچیدگیهای فنی آن دانست و گفت: عملیات اجرایی در دو شیفت کاری بهصورت مستمر ادامه دارد و بهمنظور حفظ ایمنی، روزانه در هر جبهه کاری بین ۲.۵ تا ۳ متر حفاری انجام میشود.
رئیس سازمان حملونقل ریلی شهرداری شیراز در پایان با اشاره به روند اجرایی پروژه اعلام کرد: در حال حاضر ایستگاه حرم مطهر با سه کارگاه فعال در حال ساخت است.
کلانتری به برآورد مالی پروژه نیز اشاره کرد و گفت: هزینه اولیه اجرای این طرح ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده بود، اما با توجه به شرایط اقتصادی، ارزش پروژه اکنون به حدود ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی تأکید کرد: اولویت اصلی مدیریت شهری در فاز نخست، تکمیل هرچه سریعتر مسیر حدفاصل حرم مطهر تا ایستگاه زند است و همزمان، اجرای سامانه اتوبوسهای برقی نیز در این محور پیشبینی شده تا ترکیبی از حملونقل ریلی و جادهای مدرن در این محدوده به شهروندان و زائران خدمات ارائه کند.