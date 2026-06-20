به گزارش ایلنا، سرهنگ سعید گودرزی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان خمین با گشت‌زنی هدفمند یک سارق حرفه‌ای را در حین سرقت خودرو دستگیر و به یگان انتظامی منتقل کردند.

وی ادامه داد: متهم پس از سرقت، خودروهای سرقتی را به حاشیه شهر و محل‌های کم تردد منتقل کرده و قطعات و لوازم خودرو را سرقت می‌کرد. این سارق در تحقیقات اولیه فنی و پلیسی، به سرقت 5 دستگاه خودرو اعتراف کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خمین اظهار داشت: با تلاش مأموران، یک نفر مال‌خر شناسایی و دستگیر شده و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد. شناسایی مالباختگان برای تحویل خودروهای سرقتی توسط پلیس در دست اقدام است.

انتهای پیام/