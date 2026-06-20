خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری سارق حرفه‌ای خودرو و کشف 5 خودروی سرقتی در شهرستان خمین

دستگیری سارق حرفه‌ای خودرو و کشف 5 خودروی سرقتی در شهرستان خمین
کد خبر : 1802017
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمین به دستگیری سارق خودرو اشاره کرده و گفت: یک سارق حرفه‌ای خودرو در این شهرستان شناسایی و دستگیر شد. در پی دستگیری این سارق 5 دستگاه خودرو سرقتی در این شهرستان کشف شده است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سعید گودرزی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان خمین با گشت‌زنی هدفمند یک سارق حرفه‌ای را در حین سرقت خودرو دستگیر و به یگان انتظامی منتقل کردند.

وی ادامه داد: متهم پس از سرقت، خودروهای سرقتی را به حاشیه شهر و محل‌های کم تردد منتقل کرده و قطعات و لوازم خودرو را سرقت می‌کرد. این سارق در تحقیقات اولیه فنی و پلیسی، به سرقت 5 دستگاه خودرو اعتراف کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خمین اظهار داشت: با تلاش مأموران، یک نفر مال‌خر شناسایی و دستگیر شده و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد. شناسایی مالباختگان برای تحویل خودروهای سرقتی توسط پلیس در دست اقدام است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی