دستگیری سارق حرفهای خودرو و کشف 5 خودروی سرقتی در شهرستان خمین
فرمانده انتظامی شهرستان خمین به دستگیری سارق خودرو اشاره کرده و گفت: یک سارق حرفهای خودرو در این شهرستان شناسایی و دستگیر شد. در پی دستگیری این سارق 5 دستگاه خودرو سرقتی در این شهرستان کشف شده است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سعید گودرزی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان خمین با گشتزنی هدفمند یک سارق حرفهای را در حین سرقت خودرو دستگیر و به یگان انتظامی منتقل کردند.
وی ادامه داد: متهم پس از سرقت، خودروهای سرقتی را به حاشیه شهر و محلهای کم تردد منتقل کرده و قطعات و لوازم خودرو را سرقت میکرد. این سارق در تحقیقات اولیه فنی و پلیسی، به سرقت 5 دستگاه خودرو اعتراف کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان خمین اظهار داشت: با تلاش مأموران، یک نفر مالخر شناسایی و دستگیر شده و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد. شناسایی مالباختگان برای تحویل خودروهای سرقتی توسط پلیس در دست اقدام است.