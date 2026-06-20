به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، روح‌الله عباسپور عصر امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار استان قزوین با اشاره به اهمیت وحدت و همبستگی ملی گفت: امروز آنچه موجب عبور کشور از شرایط سخت و فشارهای خارجی شده، ایستادگی مردم، مقاومت ملی و انسجام میان دولت و ملت است.

وی افزود: دشمنان در حوزه‌های مختلف از جمله میدان، خدمت، دیپلماسی و عرصه اجتماعی نتوانستند به اهداف خود دست یابند و این موفقیت نتیجه وحدت و همدلی مردم و مسئولان است.

عباسپور با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گفت: گرانی و تورم از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم به شمار می‌رود که باید برای رفع آن تدابیر لازم اتخاذ شود.

وی ادامه داد: محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، آسیب به زیرساخت‌ها و مشکلات حوزه تولید، فشارهایی را بر اقتصاد کشور وارد کرده است، اما با حمایت از بخش خصوصی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی می‌توان بخشی از این مشکلات را جبران کرد.

عباسپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مرتبط با سیاست خارجی و مذاکرات اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ وحدت و انسجام ملی هستیم و هرگونه رفتار یا سخنی که به اختلاف و دوگانگی در جامعه دامن بزند، در راستای منافع دشمنان کشور خواهد بود.

نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متأسفانه جریانی انحرافی در کشور در حال شکل‌گیری است که تلاش می‌کند وحدت ملی را تضعیف کرده و شخصیت‌های برجسته و سرمایه‌های نظام را زیر سؤال ببرد.

وی افزود: برخی افراد آگاهانه یا ناآگاهانه با طرح برخی مطالب و اهانت به مسئولان و شخصیت‌های تأثیرگذار کشور، در مسیر ایجاد تفرقه حرکت می‌کنند، در حالی که شرایط کنونی بیش از هر چیز نیازمند همدلی، انسجام و پرهیز از اختلاف‌افکنی است.

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