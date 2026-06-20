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نماینده قزوین در مجلس:

تفرقه، اختلاف‌افکنی و گرانی از تهدیدات اصلی کشور هستند

تفرقه، اختلاف‌افکنی و گرانی از تهدیدات اصلی کشور هستند
کد خبر : 1802012
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نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس گفت: در شرایط فعلی، تهدید اصلی کشور صرفاً تهدیدات خارجی نیست، بلکه عواملی همچون گرانی، تفرقه، اختلاف‌افکنی و ایجاد دودستگی در جامعه می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های جدی باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سالار آبنوش عصر امروز در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان قزوین با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و همدلی در شرایط کنونی کشور گفت: باید بدانیم همچنان در شرایط جنگی قرار داریم و همه دستگاه‌ها و مسئولان باید با هماهنگی کامل عمل کنند و هیچ فرد یا مجموعه‌ای خود را خارج از کشتی انقلاب نداند.

وی افزود: پیش از جنگ 12 روزه، دشمن دچار توهم شده بود و تصور می‌کرد به دلیل برخی اختلاف‌نظرها می‌تواند نظام جمهوری اسلامی را تضعیف یا ساقط کند، اما هدف اصلی آنها تمامیت نظام بود و در عمل مشاهده کردند که ملت ایران در بزنگاه‌ها با وحدت و انسجام در کنار نظام ایستاده‌اند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دشمنان همواره با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از ابزارهای مختلف درصدد ضربه زدن به کشور هستند و از این رو نباید اجازه دهیم ارکان اصلی قدرت و انسجام ملی تضعیف شود.

آبنوش با اشاره به اهمیت هماهنگی میان بخش‌های مختلف کشور گفت: اگر چهار عرصه مهم میدان، دیپلماسی، دولت و جامعه دچار ضعف و چنددستگی شوند، همه متضرر خواهیم شد؛ بنابراین حفظ وحدت و حمایت از ظرفیت‌های کشور یک ضرورت راهبردی است.

وی در ادامه با اشاره به مسائل اقتصادی و بازار اظهار داشت: در شرایط کنونی، دوقطبی‌سازی فضای جامعه و بی‌ثباتی در بازار از مهم‌ترین تهدیدات پیش‌روی کشور است و باید با مدیریت صحیح و نظارت مؤثر از ایجاد نارضایتی عمومی جلوگیری شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی تلاش می‌کنند مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها را صرفاً به عملکرد دولت نسبت دهند، در حالی که واقعیت این است که مجموعه دولت با تمام توان در حال خدمت‌رسانی است و نباید اجازه داد فضای ناامیدی و بی‌اعتمادی در جامعه شکل بگیرد.

وی تأکید کرد: دولت در میدان خدمت حضور دارد و برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کند و نباید با فضاسازی‌های نادرست، عملکرد آن را زیر سووال برد.

آبنوش خاطرنشان کرد: امروز مدیران باید با روحیه جهادی و تلاش مضاعف در میدان باشند و از شیوه‌های معمول و روزمره فاصله بگیرند، زیرا شرایط کشور نیازمند کار شبانه‌روزی و تصمیم‌گیری‌های مؤثر است.

وی کنترل قیمت‌ها و ساماندهی بازار را از اولویت‌های مهم مسئولان دانست و گفت: باید با نظارت دقیق و مدیریت مناسب، از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و ایجاد نارضایتی در جامعه جلوگیری شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در شرایط فعلی، تهدید اصلی کشور صرفاً تهدیدات خارجی نیست، بلکه عواملی همچون گرانی، تفرقه، اختلاف‌افکنی و ایجاد دودستگی در جامعه می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های جدی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصمیمات کلان کشور در عرصه سیاست خارجی گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر اساس تدبیر، خرد جمعی و مصالح ملی تصمیم‌گیری کرده و همه اقدامات در چارچوب منافع کشور دنبال می‌شود.

آبنوش افزود: افتخار نظام جمهوری اسلامی اتکا به خرد جمعی و تصمیم‌گیری بر مبنای منافع ملی است و همه باید از مسیرهای قانونی و تصمیمات اتخاذ شده حمایت کنند تا کشور بتواند به اهداف تعیین شده دست یابد.

وی در پایان از مدیران استان خواست با تلاش مضاعف و روحیه جهادی برای حل مشکلات مردم اقدام کنند و گفت: باید به گونه‌ای عمل کنیم که دولت در خدمت‌رسانی به مردم موفق و سربلند باشد و زمینه رضایتمندی عمومی بیش از پیش فراهم شود.

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