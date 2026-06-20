به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سالار آبنوش عصر امروز در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان قزوین با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و همدلی در شرایط کنونی کشور گفت: باید بدانیم همچنان در شرایط جنگی قرار داریم و همه دستگاه‌ها و مسئولان باید با هماهنگی کامل عمل کنند و هیچ فرد یا مجموعه‌ای خود را خارج از کشتی انقلاب نداند.

وی افزود: پیش از جنگ 12 روزه، دشمن دچار توهم شده بود و تصور می‌کرد به دلیل برخی اختلاف‌نظرها می‌تواند نظام جمهوری اسلامی را تضعیف یا ساقط کند، اما هدف اصلی آنها تمامیت نظام بود و در عمل مشاهده کردند که ملت ایران در بزنگاه‌ها با وحدت و انسجام در کنار نظام ایستاده‌اند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دشمنان همواره با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از ابزارهای مختلف درصدد ضربه زدن به کشور هستند و از این رو نباید اجازه دهیم ارکان اصلی قدرت و انسجام ملی تضعیف شود.

آبنوش با اشاره به اهمیت هماهنگی میان بخش‌های مختلف کشور گفت: اگر چهار عرصه مهم میدان، دیپلماسی، دولت و جامعه دچار ضعف و چنددستگی شوند، همه متضرر خواهیم شد؛ بنابراین حفظ وحدت و حمایت از ظرفیت‌های کشور یک ضرورت راهبردی است.

وی در ادامه با اشاره به مسائل اقتصادی و بازار اظهار داشت: در شرایط کنونی، دوقطبی‌سازی فضای جامعه و بی‌ثباتی در بازار از مهم‌ترین تهدیدات پیش‌روی کشور است و باید با مدیریت صحیح و نظارت مؤثر از ایجاد نارضایتی عمومی جلوگیری شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی تلاش می‌کنند مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها را صرفاً به عملکرد دولت نسبت دهند، در حالی که واقعیت این است که مجموعه دولت با تمام توان در حال خدمت‌رسانی است و نباید اجازه داد فضای ناامیدی و بی‌اعتمادی در جامعه شکل بگیرد.

وی تأکید کرد: دولت در میدان خدمت حضور دارد و برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کند و نباید با فضاسازی‌های نادرست، عملکرد آن را زیر سووال برد.

آبنوش خاطرنشان کرد: امروز مدیران باید با روحیه جهادی و تلاش مضاعف در میدان باشند و از شیوه‌های معمول و روزمره فاصله بگیرند، زیرا شرایط کشور نیازمند کار شبانه‌روزی و تصمیم‌گیری‌های مؤثر است.

وی کنترل قیمت‌ها و ساماندهی بازار را از اولویت‌های مهم مسئولان دانست و گفت: باید با نظارت دقیق و مدیریت مناسب، از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و ایجاد نارضایتی در جامعه جلوگیری شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در شرایط فعلی، تهدید اصلی کشور صرفاً تهدیدات خارجی نیست، بلکه عواملی همچون گرانی، تفرقه، اختلاف‌افکنی و ایجاد دودستگی در جامعه می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های جدی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصمیمات کلان کشور در عرصه سیاست خارجی گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر اساس تدبیر، خرد جمعی و مصالح ملی تصمیم‌گیری کرده و همه اقدامات در چارچوب منافع کشور دنبال می‌شود.

آبنوش افزود: افتخار نظام جمهوری اسلامی اتکا به خرد جمعی و تصمیم‌گیری بر مبنای منافع ملی است و همه باید از مسیرهای قانونی و تصمیمات اتخاذ شده حمایت کنند تا کشور بتواند به اهداف تعیین شده دست یابد.

وی در پایان از مدیران استان خواست با تلاش مضاعف و روحیه جهادی برای حل مشکلات مردم اقدام کنند و گفت: باید به گونه‌ای عمل کنیم که دولت در خدمت‌رسانی به مردم موفق و سربلند باشد و زمینه رضایتمندی عمومی بیش از پیش فراهم شود.

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