سرپرست جهاد کشاورزی مازندران:
حفظ اراضی کشاورزی و تأمین سرمایه در گردش، دو مطالبه اصلی بخش کشاورزی است
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به ارائه یکهزار و ۶۸۰ خدمت در بخش کشاورزی استان، بر ضرورت اجرای قانون الزام برای مستندسازی اراضی، جلوگیری از تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسدالله تیموری عصر شنبه در جلسه شورای اداری مازندران با تشریح مهمترین چالشها و ظرفیتهای بخش کشاورزی استان، اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی مازندران در حوزههای تولید، نظارت، تأمین و توزیع بیش از یکهزار و ۶۸۰ نوع خدمت به بهرهبرداران و فعالان این بخش ارائه میدهد و از این حیث یکی از گستردهترین مجموعههای خدماترسان استان محسوب میشود.
وی با بیان اینکه کشاورزی مازندران با چالشهای متعددی روبهرو است، افزود: کمبود زیرساختهای مورد نیاز، مسائل مرتبط با تأمین آب، حفظ خاک، اجرای الگوی کشت و صیانت از اراضی کشاورزی از مهمترین دغدغههای این بخش به شمار میرود.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران حفظ اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری را یکی از اولویتهای اصلی این سازمان دانست و گفت: بر اساس قانون الزام، تمامی اراضی کشاورزی، شهری و روستایی باید طی دو سال آینده دارای هویت و مستندات قانونی شوند و در این مسیر همکاری فرمانداران و ادارات ثبت اسناد و املاک ضروری است.
تیموری با اشاره به تولید بیش از ۸.۳ میلیون تن محصولات کشاورزی در مازندران اظهار کرد: تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان از مطالبات جدی بخش کشاورزی است و انتظار میرود با پیگیری مسئولان استانی و حمایت دولت، مشکلات مالی فعالان این حوزه برطرف شود.
وی همچنین بر لزوم حمایت از کشاورزان در شرایط جدید اقتصادی تأکید کرد و افزود: نباید کشاورزان با کاهش یا حذف برخی حمایتها به «کشاورزان بییار» تبدیل شوند و لازم است سازوکارهای حمایتی برای تداوم تولید تقویت شود.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ادامه از افتتاح ۴۶ طرح کشاورزی همزمان با هفته جهاد کشاورزی در استان خبر داد و گفت: این طرحها با اشتغالزایی بیش از ۳۶۰ نفر و با حضور برخط رئیسجمهور و وزیر جهاد کشاورزی به بهرهبرداری رسید.
تیموری با قدردانی از حمایتهای استاندار مازندران و تیم اقتصادی استان خاطرنشان کرد: مازندران نخستین استانی است که پس از سفرهای استانی دولت، توانسته از مصوبات بخش کشاورزی بهرهمند شود و این موضوع فرصت مناسبی برای توسعه زیرساختها و رفع چالشهای پیش روی تولیدکنندگان فراهم کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایتها و اجرای برنامه توسعه ۲۵ ساله بخش کشاورزی، زمینه تحقق اهداف این حوزه و ارتقای جایگاه مازندران در تولیدات کشاورزی کشور بیش از پیش فراهم شود.