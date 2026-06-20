به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی اظهار داشت: تاسوعا و عاشورای حسینی، نمادی از ایستادگی در برابر ظلم و تجلی بالاترین مرتبه ایثار و فداکاری است. حرمت این ایام و حضور در محافل عزاداری، بخشی از هویت و ایمان ماست که باید با تمام وجود پاس داشته شود.

مریدی، در ادامه با اشاره به تقویم رسمی تعطیلات موزه‌ها و اماکن تاریخی-فرهنگی تحت پوشش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تصریح کرد: تمامی اماکن زیر نظر اداره کل میراث فرهنگی فارس، از جمله آرامگاه‌های حافظ و سعدی، ارگ کریم‌خانی، مجموعه‌های جهانی تخت جمشید و پاسارگاد، آثار باستانی نقش رستم و نقش رجب، کاخ اردشیر فیروزآباد و همچنین موزه‌های هفت تنان، پارس و گرمابه وکیل، در ایام چهارشنبه سوم و پنج‌شنبه چهارم تیرماه به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی تعطیل خواهند بود.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس در پایان، ضمن ابراز ارادت به پیشگاه امام حسین (ع)، برای تمامی عزاداران و مردم عزیز، قبولی و مورد پذیرش قرار گرفتن مراسم عزاداری‌ها را از پیشگاه باری تعالی مسالت کرد.

انتهای پیام/