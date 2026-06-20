اجرای همزمان پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» و «طرح ملی سبا» در فارس

به گزارش ایلنا، فاطمه کاظمی اظهار کرد: شرکت برق استان فارس طرح های مختلفی در زمینه مدیریت مصرف دارد که یکی از آن ها ” قرار همدلی یا همان پویش ۲۵ درجه” است. وی افزود: پیام کلی این پویش آن است که نه خیلی گرم نه خیلی سرد آسایش یعنی مصرف درست و اکنون همزمان با سراسر کشور در استان فارس هم در حال اجراست که مردم و ادارات از آن استقبال خیلی خوبی داشته اند.

کارشناس مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس تصریح کرد: هدف این پویش آن است که در فصل گرم، دمای محیط کمتر از ۲۵ درجه تنظیم نشود؛ چرا که ۲۵ درجه به عنوان دمای رفاه و آسایش شناخته می‌شود و کاهش دمای کولرهای گازی و سیستم های سرمایشی به اعداد زیر ۲۵ درجه می‌تواند مصرف برق تجهیزات سرمایشی را بیش از ۲۰ درصد افزایش دهد و در نتیجه، مشترکان را سریع‌تر وارد پلکان‌های بالاتر تعرفه‌ای کند.

کاظمی ابراز کرد: در این طرح به مردم و مصارف خانگی یادآوری می کنیم که باید دمای سیستم های سرمایشی روی ۲۵ درجه تنظیم شده و برای کولرها سایه بان در نظر گرفته شود و از سرویس های دوره ای جهت کولرها اطمینان حاصل شود.

مجری طرح ملی سبا در شرکت توزیع نیروی برق استان فارس بیان کرد: طرح دیگری که در قالب “طرح ملی سبا” هست، استفاده از نور طبیعی در روز و یک لامپ کمتر آینده روشن تر می باشد که این طرح با محوریت سفیران بهینه‌سازی انرژی و با مشارکت بانوان و فرزندان دنبال می‌شود.

کارشناس مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ابراز کرد: ساعت پیک مصرف مشترکان خانگی از ساعت ۱۲ تا ۱۷ و ۲۰ تا ۲۳ است که از مشترکان می خواهیم مدیریت مصرف در این بازه زمانی را بیشتر مورد توجه قرار دهند و از لوازم پرمصرف برقی مانند: لباسشویی، اتو، جاروبرقی و… در این ساعات استفاده نگردد.

کاظمی، همچنین اضافه کرد: در این طرح مصرف کننده های روح شناسایی می شوند؛ یعنی وسایل برقی که از آن ها استفاده نمی شود، از برق جدا شوند. همچون شارژر در برق و لپ تاپ در حالت استندبای یا آماده به کار و وسایل برقی غیرضروری در آشپزخانه نباید در برق بمانند و پنهانی برق مصرف کنند.

وی یادآورشد: در قالب طرح ملی “سبا ” و “پویش ۲۵ درجه، قرار همدلی”؛ میثاق نامه هایی با بانک ها و ادارات استان فارس منعقد شده است که ضمن آشنایی این مراکز با این دو طرح، بتوان در مدیریت مصرف صحیح انرژی در روشنایی و سیستم سرمایشی در این اماکن بهره برد.

کاظمی، در ادامه از اعمال محدودیت بر روی کنتور هوشمند مشترکان پرمصرف خبر داد و بیان داشت: با این حال تمام تلاش صنعت برق در این است که با ترویج فرهنگ مصرف هوشمندانه انرژی، از اعمال محدودیت های احتمالی جلوگیری شود.

کارشناس مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس عنوان کرد: پویش‌های «۲۵ درجه» و طرح ملی «سبا» دو برنامه محوری هستند که با مشارکت عمومی، می‌توانند بهینه‌سازی مصرف انرژی را از توصیه‌های کلی به یک نتیجه واقعی و قابل اندازه‌گیری در سطح خانوار و شبکه برق کشور تبدیل کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: با افزایش آگاهی عمومی و مشارکت مردم، بهینه‌سازی مصرف انرژی در استان به شکلی پایدار، فراگیر و اثرگذار محقق شود.

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