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رئیس مجمع نمایندگان مازندران:

پیگیری‌های استاندار، استان را به کارگاه توسعه تبدیل کرده است

پیگیری‌های استاندار، استان را به کارگاه توسعه تبدیل کرده است
کد خبر : 1801970
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رئیس مجمع نمایندگان مازندران با تقدیر از اقدامات استاندار در جذب اعتبارات ملی و پیشبرد پروژه‌های عمرانی، گفت: مازندران امروز به واسطه پیگیری‌های مستمر مدیریت ارشد استان در سطح ملی می‌درخشد و بسیاری از طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای استان جان تازه‌ای گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد فاطمی عصر شنبه در جلسه شورای اداری مازندران با قدردانی از تلاش‌های استاندار، مدیران اجرایی و اعضای شورای اداری استان، اظهار کرد: اجرای طرح تأمین و توزیع قیر تهاتری با نظارت دقیق، یکی از اقدامات ارزشمند و اثرگذار در استان بوده که می‌تواند موجب شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های عمرانی و بهسازی راه‌ها شود.

وی با تقدیر از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی مازندران در تأمین کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته در سطح ملی و استانی، بخشی از مشکلات مربوط به توزیع کود شیمیایی برطرف شده و انتظار می‌رود مسائل باقی‌مانده نیز با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مرتفع شود.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به دغدغه شالیکاران استان درباره هزینه‌های شالی‌کوبی، خواستار توجه ویژه دستگاه‌های متولی به این موضوع شد و گفت: تعیین نرخ‌های منطقی و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی باید در اولویت قرار گیرد.

فاطمی در ادامه با تمجید از عملکرد استاندار مازندران در پیگیری پروژه‌های عمرانی و جذب اعتبارات ملی اظهار کرد: در بسیاری از نشست‌ها و دیدارهای ملی، عملکرد مدیریت ارشد استان مورد توجه و تحسین مسئولان قرار گرفته و این موضوع نشان‌دهنده تلاش مستمر برای توسعه و آبادانی مازندران است.

وی افزود: جذب اعتبارات، پیگیری پروژه‌های مهم استان در سازمان برنامه و بودجه، بانک‌ها و دستگاه‌های ملی و همچنین تلاش برای رفع موانع توسعه، از جمله اقداماتی است که آثار آن در آینده نزدیک بیش از پیش نمایان خواهد شد.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران با تأکید بر هم‌افزایی میان نمایندگان مجلس، استانداری و مدیران اجرایی خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان استان آمادگی دارد با همکاری مجموعه مدیریتی استان، زمینه تحقق جهش توسعه‌ای در مازندران را فراهم کند.

فاطمی ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های ملی، روند توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از تولید و ارتقای شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی مازندران با سرعت بیشتری دنبال شود.

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