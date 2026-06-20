برگزاری سوگواره هنرهای آیینی «شیراز؛ بهشت ایرانی» با محوریت ترویج فرهنگ عاشورایی

به گزارش ایلنا، سولماز دهقانی با اعلام برگزاری سوگواره‌ی هنرهای آیینی «شیراز؛ بهشت ایرانی»، از روایتی نو و خلاقانه ویژه میراث معنوی عاشورا در قاب هنرهای فاخر خبر داد. وی با اشاره به اینکه شیراز مهد هنر و ادب است، تأکید کرد: این شهر در روزهای پیش رو به میعادگاه عاشقان فرهنگ عاشورایی بدل خواهد شد.

دهقانی در ادامه اظهار داشت: هنر، رفیع‌ترین جایگاه برای تبلور جان‌مایه‌ مفاهیم قدسی است. ما در شیراز، با برپایی این رویداد، در پی آنیم که پیوند ناگسستنی میان غنای هنر ایرانی و عمق باورهای عاشورایی را به تماشا بنشینیم و از طریق هنر و خلق لحظه‌های خلاقانه، میزبان نسل جدید و هنر عاشورایی باشیم. شیراز ما، نه تنها شهر شعر و ترنج، که شهر سوگ‌های باشکوه و آیین‌های اصیلی است که قرن‌ها بر تارک جان مردم این سرزمین نشسته است.

وی با اشاره به حضور هنرمندان برجسته در حوزه‌های تعزیه، تئاتر، ادبیات، موسیقی، سینما و هنرهای تجسمی افزود: این رویداد که با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز برگزار می‌شود، از دوم تا نهم تیرماه، هر شب ساعت ۱۹:۳۰ اجرا خواهد شد. هدف ما در این رویداد که به مدت هشت‌شب برپا خواهد بود، معرفی ظرفیت‌های هنر آیینی و بازآفرینی بخشی از میراث معنوی عاشورا به نسل امروز است. یکی از محورهای اصلی این برنامه، معرفی آیین‌های محرم در نقاط مختلف ایران است؛ آیین‌هایی که روایتگر ارادت عمیق ایرانیان به حضرت امام حسین(ع) و یاران باوفای ایشان هستند.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با تأکید بر جایگاه تعزیه به عنوان یکی از مهم‌ترین هنرهای آیینی ایران تصریح کرد: تعزیه با تلفیقی از نمایش، موسیقی، شعر و روایت، همچنان از برجسته‌ترین جلوه‌های هنر مذهبی ماست. همچنین، مفاهیمی همچون آزادگی، ایثار و حق‌طلبی که در آثار شاعران فارسی‌زبان ریشه دارد، در این سوگواره مورد خوانش و واکاوی قرار خواهد گرفت.

برنامه زمان‌بندی دقیق رویداد «شیراز؛ بهشت ایرانی» به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۰۴/۰۲: چاووش‌خوانی، سنج و دمام، نقالی، شعرخوانی، موسیقی صحنه، تعزیه

چهارشنبه ۰۴/۰۳: چاووش‌خوانی، سنج و دمام، نقالی، شعرخوانی، موسیقی صحنه، تعزیه

پنجشنبه۰۴/۰۴: چاووش‌خوانی، سنج و دمام، نقالی، شعرخوانی، موسیقی صحنه، تعزیه

جمعه ۰۴/۰۵: تئاتر، آواز آیینی دکتر آکا صفری، شروه‌خوانی، نقاشی صحنه

شنبه ۰۴/۰۶: چاووش‌خوانی، سنج و دمام، نی و آواز، شعرخوانی، موسیقی صحنه، تعزیه

یکشنبه ۰۴/۰۷:چاووش‌خوانی، سنج و دمام، نی و آواز، شعرخوانی، موسیقی صحنه، تعزیه

دوشنبه ۰۴/۰۸: نمایش فیلم

سه‌شنبه ۰۴/۰۹: نمایش فیلم

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ضمن دعوت از عموم مردم و به‌ویژه نسل جوان برای حضور در این ضیافت معنوی، از تلاش‌های دبیران رویداد، طیب فقیه و محمد امین رشیدفر، و همچنین همکاری شورای اسلامی شهر شیراز، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز، پردیس هنرهای زیبای شیراز و مؤسسه فرهنگی هنری سیماب هنر قدردانی کرد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی می‌توانند با شماره ۰۹۱۷۵۱۴۹۰۲۲ تماس حاصل نموده و یا به وب‌سایت tadayvent.ir مراجعه کنند.

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