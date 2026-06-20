مدیرعامل شرکت آبفا استان خبرداد؛
بسیج ظرفیتهای فرهنگی و رسانهای فارس برای عبور از تنش آبی
مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس از اجرای مجموعهای گسترده از برنامههای فرهنگی، رسانهای، آموزشی و مشارکتی، همزمان با هفته صرفهجویی در مصرف آب(۲۵ الی۳۱ خرداد) خبر داد.
وی افزود: هدف اصلی این برنامهها، تبدیل موضوع صرفهجویی در مصرف آب از یک توصیه عمومی به یک باور اجتماعی و رفتار روزمره است؛ زیرا معتقدیم پایداری منابع آبی زمانی محقق خواهد شد که فرهنگ مصرف مسئولانه در متن زندگی مردم جای گیرد.
مدیرعامل شرکت آبفا فارس با اشاره به حضور میدانی و گسترده کارشناسان و مروجان فرهنگی این شرکت در اجتماعات شبانه مردم، گفت: یکی از محورهای اصلی برنامههای امسال، حضور فعال در اجتماعات و گردهماییهای شبانه شهروندان در نقاط مختلف استان است. در این برنامهها، سخنرانی معاونین و مدیران شرکت، گفتوگوهای چهره به چهره کارشناسان شرکت، میز پاسخگویی به پرسشهای مردمی، تبلیغات محیطی، توزیع اقلام فرهنگی و ارائه راهکارهای ساده و کاربردی مدیریت مصرف، تلاش می شود تا پیام حفاظت از آب، به شکلی مستقیم و اثرگذار به خانوادهها انتقال یابد.
شبانی با اشاره به تقارن هفته صرفهجویی در مصرف آب با ماه محرم افزود: این همزمانی، ظرفیت کمنظیری برای ترویج فرهنگ مصرف صحیح آب در بستر آموزههای دینی و مذهبی فراهم کرده است. به همین منظور، برنامههای فرهنگی متعددی با محوریت جایگاه آب در فرهنگ عاشورا، ضرورت حفظ نعمتهای الهی، پرهیز از اسراف و رعایت حقوق عمومی در هیئات مذهبی، مساجد و مجالس عزاداری طراحی و اجرا می شود.
وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت سخنرانان مذهبی، ائمه جماعات و مداحان برای تبیین اهمیت حفظ منابع آب، تهیه و توزیع پیامهای فرهنگی ویژه ایام محرم و همکاری با هیئات مذهبی برای ترویج الگوی مصرف صحیح آب، از جمله برنامههایی است که در این ایام دنبال میشود.
مدیرعامل شرکت آبفا فارس همچنین از توسعه همکاریهای بینبخشی در حوزه فرهنگسازی خبر داد و گفت: در هفته صرفهجویی در مصرف آب، تفاهمنامههای همکاری فرهنگی میان شرکت آبفا فارس و دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فارس و همچنین صدا و سیمای مرکز فارس به امضا رسیده است تا از ظرفیت این نهادها برای ارتقای آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب بهرهگیری شود.
وی افزود: تفاهمنامههای مشترک با اداره کل آموزش و پرورش فارس، اداره کل حفاظت محیط زیست استان و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه فارس نیز مراحل نهایی خود را طی میکند و بهزودی به امضا خواهد رسید تا دامنه فعالیتهای فرهنگی و آموزشی مرتبط با مدیریت مصرف آب در سطح استان گسترش یابد.
شبانی با اشاره به نقش رسانهها در فرهنگسازی اظهار داشت: حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت در برنامههای خبری و گفتوگوهای تخصصی صدا و سیما، خبرگزاریها، رسانههای محلی و فضای مجازی از دیگر محورهای مهم این هفته است تا آخرین وضعیت منابع آبی استان، اقدامات انجامشده و نقش شهروندان در مدیریت مصرف آب به صورت شفاف و مستمر برای افکار عمومی تبیین شود.
وی همچنین از ارسال نامهای خطاب به مردم شریف استان فارس خبر داد و گفت: در این پیام، ضمن قدردانی از همراهی شهروندان در مدیریت مصرف آب، از آنان دعوت شده است با رعایت الگوی مصرف و مشارکت در حفاظت از منابع آبی، نقش مؤثرتری در تأمین پایداری آب ایفا کنند.
مدیرعامل آبفا فارس افزود: همچنین مکاتبات جداگانهای با فرمانداران شهرستانهای استان و ائمه جمعه فارس انجام شده و از این ظرفیتهای تأثیرگذار اجتماعی و فرهنگی درخواست شده است تا با همراهی و مشارکت خود، موضوع مدیریت مصرف آب و فرهنگ صرفهجویی را به یک مطالبه عمومی و دغدغه مشترک اجتماعی تبدیل کنند.
شبانی در ادامه به برنامههای آموزشی ویژه نسل آینده اشاره کرد و گفت: هرچند مدارس در فصل تابستان تعطیل هستند، اما برنامهریزی لازم برای تداوم آموزشهای مرتبط با مدیریت مصرف آب از طریق کانونهای فرهنگی، مراکز آموزشی تابستانی، فعالیتهای مجازی، تولید محتوای چندرسانهای و برنامههای ویژه کودکان و نوجوانان انجام شده است تا ارتباط آموزشی با این گروه اثرگذار جامعه همچنان حفظ شود.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری پویشهای مردمی، تولید و انتشار گسترده محتوا در فضای مجازی، استقرار میزهای خدمت، اجرای برنامههای آموزشی در محلات، استفاده از ظرفیت رسانهها و نهادهای فرهنگی و مذهبی و جلب مشارکت سازمانهای مختلف، بخشی از اقدامات متنوعی است که در قالب هفته صرفهجویی در مصرف آب در سراسر استان فارس اجرا میشود.
مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس در پایان با تأکید بر اینکه حفظ منابع آب نیازمند یک عزم همگانی است، اظهار داشت: امروز هر قطره آب، سرمایهای مشترک برای آینده استان است و بدون مشارکت آگاهانه مردم، هیچ برنامهای به موفقیت کامل نخواهد رسید. خوشبختانه مردم فارس همواره در موضوعات اجتماعی پیشگام بودهاند و امیدواریم با استمرار این همراهی ارزشمند، بتوانیم آیندهای مطمئنتر برای منابع آبی استان رقم بزنیم.