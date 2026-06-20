۴۰۷ هزار روستایی و کشاورز مازندرانی فاقد بیمه اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدمعین حسینی عصر شنبه در جلسه شورای اداری مازندران با اشاره به اهمیت توسعه پوشش بیمه‌ای در مناطق روستایی و مولد استان اظهار کرد: بیش از ۴۰۷ هزار نفر از جمعیت روستایی، کشاورزان و عشایر مازندران از هیچ‌گونه بیمه اجتماعی برخوردار نیستند که این موضوع می‌تواند امنیت معیشتی و اجتماعی خانواده‌های آنان را با مخاطره مواجه کند.

وی افزود: اگر برای سرپرستان این خانواده‌ها حادثه، بیماری یا ازکارافتادگی رخ دهد، معیشت آن‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد؛ از این رو توسعه بیمه اجتماعی تنها یک اقدام حمایتی نیست، بلکه تضمین‌کننده امنیت اجتماعی و اقتصادی استان است.

مدیرکل بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مازندران با اشاره به ظرفیت‌های حمایتی دولت در این حوزه گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود نیم همت اعتبار و یارانه دولتی برای توسعه پوشش بیمه‌ای در مازندران پیش‌بینی شده است، اما بخشی از این ظرفیت در سال‌های گذشته جذب نشده و توسط سایر استان‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

حسینی با بیان اینکه دولت ۷۰ درصد حق بیمه اعضای این صندوق را پرداخت می‌کند، افزود: بیمه‌شدگان تنها ۳۰ درصد حق بیمه را می‌پردازند و این فرصت مناسبی برای بهره‌مندی اقشار روستایی و کشاورزان از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان است.

وی همچنین با اشاره به محدودیت سنی عضویت در صندوق‌های بیمه‌ای اظهار کرد: افراد بین ۱۸ تا ۵۰ سال امکان عضویت در این صندوق را دارند و ضروری است فرمانداران، بخشداران، دهیاران، خانه‌های بهداشت و دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی افراد واجد شرایط و ثبت‌نام آن‌ها همکاری کنند.

مدیرکل بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مازندران خواستار تشکیل ستاد توسعه بیمه اجتماعی به ریاست استاندار مازندران و همچنین ایجاد ستادهای متناظر در شهرستان‌ها شد و تأکید کرد: با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری همه دستگاه‌ها می‌توان از ظرفیت‌های ملی برای افزایش پوشش بیمه‌ای و ارتقای امنیت اجتماعی در استان بهره‌برداری کرد.

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