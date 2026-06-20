مازندران در آستانه تحولات بزرگ عمرانی و اقتصادی قرار دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بابایی‌کارنامی عصر شنبه در جلسه شورای اداری مازندران با قدردانی از تلاش‌های استاندار و مدیران اجرایی استان اظهار کرد: در یک سال گذشته با تعامل مناسب میان استانداری، مجمع نمایندگان و دستگاه‌های اجرایی، اقدامات مؤثری برای پیگیری مطالبات مردم و جذب ظرفیت‌های ملی در مازندران انجام شده است.

وی با اشاره به پروژه آزادراه قائمشهر ـ ساری گفت: این طرح یکی از پروژه‌های مهم و اثرگذار استان است که پس از سال‌ها بلاتکلیفی با پیگیری‌های استاندار مازندران در آستانه قرار گرفتن در دستور کار دولت قرار دارد و می‌تواند زمینه‌ساز تحولات جدید در حوزه حمل‌ونقل و توسعه استان باشد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی همچنین به تدوین سند توسعه اقتصاد دریامحور اشاره کرد و افزود: با توجه به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد دریاپایه، مازندران نقش محوری در این برنامه ملی دارد و پیگیری‌های انجام شده برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی استان می‌تواند شاخص‌های اقتصادی منطقه را متحول کند.

بابایی‌کارنامی با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه اظهار داشت: با وجود شرایط خاص کشور، نه تنها پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای متوقف نشده‌اند بلکه اقدامات امیدوارکننده‌ای در سطح ملی و استانی در حال پیگیری است که باید به درستی برای مردم تبیین شود.

وی تعامل دولت و مجلس را عامل مهم عبور از چالش‌های اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: تصمیمات مهم اقتصادی و تأمین کالاهای اساسی کشور در سایه همکاری و هماهنگی میان دولت و مجلس محقق شده و این تعامل باید تداوم یابد.

نماینده مردم ساری و میاندورود همچنین از اجرای طرح تخصیص ۱۸ هزار تن قیر تهاتری برای مازندران خبر داد و گفت: این اقدام زمینه‌ساز تحولی جدی در بهسازی راه‌های روستایی و اجرای نهضت آسفالت در نقاط مختلف استان خواهد شد.

بابایی‌کارنامی با اشاره به روحیه تعامل و نقدپذیری استاندار مازندران تصریح کرد: مدیریت استان با رویکردی مبتنی بر همکاری، همدلی و پیگیری مسائل مردم در حال حرکت است و این روند می‌تواند زمینه‌ساز تحقق برنامه‌های توسعه‌ای استان باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری میان دولت، مجلس و مدیران اجرایی، مازندران در سال‌های آینده به یکی از استان‌های پیشرو کشور در حوزه توسعه و پیشرفت تبدیل شود.

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