خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل راهداری آذربایجان‌غربی:

توقف کامیون‌ها در مرز بازرگان باید به کمتر از ۴ ساعت کاهش یابد

توقف کامیون‌ها در مرز بازرگان باید به کمتر از ۴ ساعت کاهش یابد
کد خبر : 1801960
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت کاهش زمان توقف کامیون‌ها در مرزهای استان گفت: لازم است مدت توقف ناوگان باری در پایانه‌های مرزی استان به حداقل برسد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ارسلان شکری، در حلسه بررسی آخرین وضعیت گذر از مرزهای مشترک ایران و ترکیه گفت:   در حال حاضر میانگین توقف کامیون‌ها در مرز بازرگان حدود ۴۸ ساعت است که باید با اصلاح فرآیندها و تقویت زیرساخت‌ها به کمتر از ۴ ساعت کاهش پیدا کند.

شکری با اشاره به اهمیت تسهیل ترانزیت کالا اظهار کرد: کاهش زمان انتظار کامیون‌ها نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و ارتقای جایگاه ترانزیتی استان دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی همچنین گفت: در دو ماهه نخست سال جاری میزان ترانزیت از مرزهای استان ۸۶ درصد رشد داشته که نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در حوزه حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی