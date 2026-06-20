مدیرکل راهداری آذربایجانغربی:
توقف کامیونها در مرز بازرگان باید به کمتر از ۴ ساعت کاهش یابد
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با تأکید بر ضرورت کاهش زمان توقف کامیونها در مرزهای استان گفت: لازم است مدت توقف ناوگان باری در پایانههای مرزی استان به حداقل برسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ارسلان شکری، در حلسه بررسی آخرین وضعیت گذر از مرزهای مشترک ایران و ترکیه گفت: در حال حاضر میانگین توقف کامیونها در مرز بازرگان حدود ۴۸ ساعت است که باید با اصلاح فرآیندها و تقویت زیرساختها به کمتر از ۴ ساعت کاهش پیدا کند.
شکری با اشاره به اهمیت تسهیل ترانزیت کالا اظهار کرد: کاهش زمان انتظار کامیونها نقش مهمی در افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای حملونقل و ارتقای جایگاه ترانزیتی استان دارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی همچنین گفت: در دو ماهه نخست سال جاری میزان ترانزیت از مرزهای استان ۸۶ درصد رشد داشته که نشاندهنده ظرفیت بالای استان در حوزه حملونقل و تجارت بینالمللی است.