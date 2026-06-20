رییس کل دادگستری کرمان جزئیات توقیف اموال افراد مرتبط با صهیونیستها را تشریح کرد
رییس کل دادگستری استان کرمان درباره اموال توقیف شده از جاسوسها و مرتبطان با رژیم صهیونیستی گفت: تاکنون ۳۵ پرونده قضایی در این رابطه در جنگ رمضان تشکیل شده است و هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از حسابهای بانکی، پنج خودرو، ۲ دستگاه موتورسیکلت و ۱۱ هزار و ۵۰۰ متر مربع واحد مسکونی، تجاری، باغی و زمین مربوط به این افراد در استان شناسایی و توقیف شده است.
به گزارش ایلنا، نشست خبری رییسکل دادگستری استان کرمان با اصحاب رسانه فرصتی بود تا تازهترین آمارها و اقدامات دستگاه قضایی در حوزههای مختلف از جمله رسیدگی به پروندههای اغتشاشات، حمایت از فعالان اقتصادی، مدیریت پروندههای قضایی و مسائل اجتماعی تشریح شود.
در این نشست، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد یکسال گذشته دستگاه قضایی استان، به برخی پروندههای مهم امنیتی و قضایی و نیز برنامههای هفته قوه قضاییه اشاره کرد.
وی همچنین با بیان آمارهایی از روند رسیدگی به پروندهها، اقدامات انجامشده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و پیگیری مشکلات مردم، به موضوعاتی مانند ساماندهی وضعیت عرضه سوخت در استان، کاهش برخی جرائم خشن و آمار طلاق و نیز حمایت از واحدهای تولیدی پرداخت و ابعاد مختلف عملکرد دادگستری استان کرمان را تشریح کرد.
حجتالاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن اشاره به عملکرد دادگستری استان کرمان در اغتشاشات دیماه و جنگ رمضان با تشکیل کارگروه ویژه و ۳۱ شعبه ویژه رسیدگی به پرونده متهمان تصریح کرد: در سراسر استان یکهزار و ۷۱۰ پرونده مربوط به اغتشاشات تشکیل، ۳۴۹ مورد منتهی به قرار منع تعقیب و ۷۴۵ مورد منتهی به کیفرخواست و صدور قرار مجرمیت شده است و در ۲۸۷ پرونده مربوط به اغتشاشات رای محکومیت صادر شده که شامل حکم زندان از ۲ تا پنج سال و ۳۴۴ پرونده در حال رسیدگی است.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به پرونده تیراندازی در تجمعات میدان آزادی کرمان که منجر به مجروحیت چند نفر از شهروندان شده بود، تصریح کرد: افرادی در ساختمانی مستقر شده بودند که چهار نفر دستگیر و از مخفیگاه آنها سلاح گلولهزنی، دوربین، تعدادی کوکتل مولوتوف، سلاح ساچمهزنی و سلاح سرد کشف شد و در ۱۹ خرداد جاری این پرونده منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و در حال رسیدگی در دادگاه انقلاب است که اقدام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی، محاربه، شروع به قتل، تشکیل دسته و جمعیت به قصد مقابله با نظام اسلامی و مشروعیتبخشی به رژیم صهیونیستی ازجمله عناوین اتهامی این افراد است.
وی اظهار کرد: در واقعه ۱۸ دیماه رفسنجان که تیراندازی به سمت مردم صورت گرفت و یک نفر شهید شد؛ عوامل آن واقعه دستگیر و پرونده به مرکز استان احاله شده و در حال رسیدگی است. در این رابطه کیفرخواست برای ۲ نفر از متهمان به اتهام محاربه و افساد فی الارض و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی صادر و در حال رسیدگی است.
حمایت از فعالان اقتصادی
وی بیان کرد: ستاد اجرایی پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان نیز ۱۸۵ مصوبه داشت و از ۵۹ واحد تولیدی بازدید کردیم و ۱۰۸ پرونده برای حمایت از فعالان اقتصادی تشکیل شده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: مشکلات حقوقی و قضایی ۸۱ واحد تولیدی را برطرف کردیم که ۶ واحد تولیدی تعطیلشده به چرخه تولید برگشت و از بیکاری ۲۷ هزار نیروی کار جلوگیری شد و یکهزار و ۹۵۶ شغل جدید هم ایجاد شد.
وی تصریح کرد: ۲۳۸ مورد درخواست عفو در کمیسیون عفو دادگستری کل استان کرمان رسیدگی شده است و چهار هزار و ۱۶۶ نفر مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند که ۳۲۴ نفر خانم بودند.
برنامههای هفته قوه قضاییه
وی با بیان اینکه برنامههای هفته قوه قضاییه از روز جمعه ۲۹خردادماهجاری آغاز و تا هفتم تیرماه ادامه دارد، افزود: ۴۸ برنامه در شورای قضایی استان کرمان تدوین شده که ۱۸۵ اقدام و ۵۵۶ فعالیت برای رسیدن به این برنامهها در دست اقدام است.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی تاکید کرد: ۹۰۷ هزار و ۴۲۰ پرونده طی سال گذشته در مراجع قضایی استان کرمان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد رشد داشته است و ۸۸۰ هزار و ۷۴۲ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که ۱۱ درصد افزایش را نشان میدهد.
وی گفت: نرخ رسیدگی به پروندههای رسیده به دادگستری استان کرمان در سال قبل برابر با ۹۷ درصد است و ۹۳ درصد از پروندهها با اقناع آرا همراه بود و اعتراضی ثبت نشده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به عملکرد شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری استان کرمان بیان کرد: طی سال گذشته ۲ هزار و ۶۶۰ پرونده تشکیل شد که یکهزار و ۳۸۲ پرونده رسیدگی شده و یکهزار و ۷۳ هکتار از اراضی دولتی آزاد شده است که حدود سه هزار میلیارد تومان ارزش ریالی دارد و برای یکهزار و ۲۴۰ متهم نیز پرونده تشکیل شده است.
آزادی ۳۴۷ زندانی جرایم غیرعمد
وی بیان کرد: ۳۴۷ زندانی جرایم غیرعمد نیز در سال گذشته با کمک ستاد دیه از طریق خیران از جمله ۱۶ زن در استان کرمان آزاد شدند.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه ۱۶۰ هزار پرونده طی سال گذشته به دادگاههای صلح وارد شد، نرخ رسیدگی این دادگاهها را ۹۹ درصد ذکر کرد و افزود: ۱۳۸ هزار و ۱۱۴ ملاقات عمومی با حضور مسئولان قضایی استان کرمان برگزار شده است.
طرح کدینگ
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی ادامه داد: صفهای طولانی سوخت موجب مشکل برای مردم استان کرمان شد که به علت وجود کارت سوخت در جایگاههاست و مردم برای استفاده از این کارتها به پمپ بنزین مراجعه میکنند و موجب فسادهایی هم در این زمینه شده است و از اول تیرماه نیز ساماندهی جایگاههای سوخت انجام میشود.
وی بیان کرد: طرح کدینگ، یک طرح اشتباه بود و مشکلات زیادی را برای مردم استان کرمان ایجاد کرده است و با طرح جدیدی که قرار است، اجرا شود، مشکل کدینگ هم خودبهخود از بین میرود.
رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: در ساعاتی که کارتهای آزاد سوخت در اختیار مردم قرار میگیرد، حجم مراجعه به جایگاهها افزایش مییابد و همین موضوع موجب شکلگیری صفهای طولانی شده است.
وی با اشاره به برخی تخلفات گزارششده در تعدادی از جایگاههای سوخت گفت: گزارشهایی از تخلفات در برخی جایگاهها دریافت شد که پس از بررسیهای انجامشده، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی به موضوع ورود کردند و برای ۲ نفر از متصدیان جایگاههای سوخت نیز پرونده قضایی تشکیل شده است.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی در ادامه از برنامهریزی برای ساماندهی وضعیت عرضه سوخت در استان خبر داد و افزود: بر اساس اعلام استاندار کرمان، قرار است از ابتدای تیرماه طرح جدیدی برای ساماندهی عرضه سوخت اجرا شود که انتظار میرود با اجرای آن، مشکل صفهای طولانی تا حد زیادی برطرف شود.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی از ابتدای بروز این مشکلات به موضوع ورود کرده است، تصریح کرد: سازمان بازرسی، دستگاه قضایی و دادستانی مرکز استان از همان ابتدا موضوع را پیگیری کردهاند و تا حد امکان برای رفع مشکلات مردم اقدام شده است، اما هنوز این مساله به طور کامل حل نشده و نیازمند اجرای تصمیمات جدید است.
رییس کل دادگستری استان کرمان همچنین به انتقادهای مطرحشده درباره طرح قبلی مدیریت سوخت اشاره کرد و گفت: این طرح با انتقادات فراوانی از سوی مردم، مسئولان و حتی مسافران ورودی به استان مواجه بوده است و پیگیریهایی نیز در سطح ملی انجام شد، اما تاکنون نتیجه نهایی حاصل نشده است.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای طرح جدیدی که در دست بررسی و اجراست، مشکلات موجود در حوزه سوخترسانی برطرف شده و شرایط عرضه سوخت در استان سامان پیدا کند.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی در پاسخ به پرسشی درباره نقش شورای تأمین استان در اجرای طرح قبلی مدیریت سوخت نیز گفت: شورای تأمین دارای نقش مشورتی است و تصمیمگیری نهایی در چارچوب اختیارات قانونی مراجع مسئول انجام میشود.
وی تاکید کرد: مسئولان استان از نارضایتی مردم نسبت به وضعیت موجود آگاه هستند و امیدوارند با اجرای طرح جدید، مشکلات حوزه سوخت در استان کرمان کاهش پیدا کند.
کاهش آمار جرائم خشن و طلاق
رییس کل دادگستری استان کرمان با ارائه آمارهایی از حوزه پیشگیری از وقوع جرم، از روند نزولی آسیبهای اجتماعی در استان خبر داد و افزود: سال ۱۴۰۴، میزان وقوع قتل عمد ۲۰ درصد، تجاوز به عنف ۳۹ درصد، سرقت به عنف ۲۵ درصد، آدمربایی هشت درصد و سرقت ۳۲ درصد کاهش داشته است.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی آمار طلاق در استان نسبت به سال ۱۴۰۳، بیان کرد: این توفیق، نتیجه اقدامات فرهنگی، اجتماعی و پیشگیرانه دستگاههای مسئول است.