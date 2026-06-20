به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی در جلسه بررسی آخرین وضعیت گذر از مرزهای ایران و ترکیه با بیان اینکه مدیریت درست یعنی حل مشکلات موجود، اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت پایانه‌های مرزی رازی، سرو و بازرگان مطلوب نیست و نیازمند مدیریت و تصمیم‌گیری صحیح است.

استاندار آذربایجان‌غربی افزود: طرف ترک با تقویت زیرساخت‌های خود مسیر ترانزیت را تسهیل کرده اما ما همچنان در برخی اقدامات اولیه با کندی و مشکلات مواجه هستیم.

وی کمبود گیت‌های خروجی و مخالفت با افزایش تعداد گیت‌ها را از جمله موانع اثرگذار بر روند ورود و خروج مسافر و کالا در مرز بازرگان عنوان کرد.

رحمانی،همچنین در خصوص گلایه‌ها از سامانه نوبت‌دهی مرز بازرگان گفت: سامانه نباید به مانعی برای تسریع امور تبدیل شود و لازم است روند نوبت‌دهی اصلاح شود،در صورت عدم همکاری شرکت متولی نیز، باید قطع همکاری در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تسهیل تردد ناوگان باری تصریح کرد: باید شرایط خروج روزانه ۵۰۰ کامیون از مرز فراهم شود و دستگاه‌های مسئول نیز بر اجرای اقدامات و تحقق این هدف نظارت مستمر داشته باشند.

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