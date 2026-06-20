3 کشته و 4 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی جاده قدیم ساوه به تهران

به گزارش ایلنا، حمید ابره‌دری به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته و در این رابطه افزود: به محض اعلام گزارش حادثه به مرکز پیام اورژانس، بلافاصله 3 تیم عملیاتی به محل اعزام شدند. تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در صحنه حاضر شده و عملیات امدادرسانی و نجات را آغاز کردند.

وی ادامه داد: متأسفانه در این حادثه رانندگی 3 نفر به دلیل شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست دادند. همچنین این سانحه رانندگی 4 مصدوم نیز برجای گذاشت. مصدومان حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه و حیاتی پیش‌بیمارستانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید مدرس شهرستان ساوه منتقل شدند.

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