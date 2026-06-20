استاندار مازندران:
توسعه استان در گرو وفاق، مدیریت ناترازیها و جلب اعتماد مردم است
استاندار مازندران با تأکید بر اینکه مردم بزرگترین سرمایه نظام و مدیریت استان هستند، گفت: دولت چهاردهم به دنبال ارائه گزارش نیست، بلکه به دنبال نتایجی است که مردم آن را در زندگی روزمره خود لمس کنند و توسعه مازندران نیز تنها از مسیر همدلی، هماهنگی دستگاهها و مدیریت چالشهای زیرساختی محقق خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی یونسی رستمی عصر شنبه در جلسه شورای اداری مازندران با تسلیت فرارسیدن ماه محرم و گرامیداشت یاد امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای اخیر کشور، اظهار کرد: مردم مهمترین سرمایه نظام و بزرگترین پشتوانه مسئولان هستند و هر میزان که اعتماد عمومی تقویت شود، موفقیت برنامههای توسعهای نیز افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه دولت چهاردهم دولت عمل و نتیجه است، افزود: ملاک ارزیابی عملکرد مدیران، نتایج ملموسی است که مردم در زندگی خود احساس میکنند و نگاه مدیریت استان نیز بر بهرهگیری از نیروهای کارآمد، عملیاتی و نتیجهگرا فارغ از گرایشهای سیاسی استوار است.
استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی گفت: توسعه استان از مسیر همکاری و هماهنگی همه نهادها و دستگاهها میگذرد و اختلافات اداری باید در داخل مجموعه مدیریتی استان حل و فصل شود تا انرژی مدیران صرف خدمت به مردم شود.
یونسی رستمی ناترازی انرژی را یکی از مهمترین چالشهای کشور و استان دانست و اظهار کرد: کمبود گاز، برق و آب از مسائل جدی پیش روی کشور است و عبور از این شرایط نیازمند برنامهریزی، مدیریت مصرف و مشارکت مردم در صرفهجویی است.
وی افزود: در حوزه برق با وجود افزایش ظرفیت تولید، همچنان فاصله قابل توجهی میان تولید و مصرف وجود دارد و این مسئله بر جذب سرمایهگذاران و توسعه واحدهای تولیدی تأثیرگذار است.
استاندار مازندران همچنین بر لزوم فرهنگسازی در زمینه مصرف بهینه انرژی تأکید کرد و گفت: همه دستگاههای اجرایی باید در این زمینه پیشگام باشند و صرفهجویی را از مجموعههای خود آغاز کنند.
یونسی رستمی با قدردانی از همکاری نمایندگان مجلس، فرمانداران، مدیران دستگاههای اجرایی و اعضای شورای تأمین استان اظهار کرد: وفاق، انسجام و همدلی میان مسئولان استان در سطح مطلوبی قرار دارد و همین همدلی زمینهساز پیشبرد بسیاری از برنامهها و پروژههای مهم توسعهای شده است.
وی از پیگیری مسائل کشاورزی، تأمین کود، ساماندهی نرخ شالیکوبیها و اجرای طرحهای عمرانی و زیربنایی در استان خبر داد و افزود: با همکاری دستگاههای اجرایی و حمایت نمایندگان مجلس، روند اجرای پروژههای توسعهای با جدیت دنبال میشود.
استاندار مازندران در پایان با قدردانی از تلاشهای مجموعههای امنیتی، انتظامی، قضایی و نظارتی استان خاطرنشان کرد: امنیت پایدار، وحدت و انسجام موجود در مازندران حاصل همکاری همه بخشهاست و این همدلی، مسیر توسعه و پیشرفت استان را هموارتر خواهد کرد.