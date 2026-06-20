فرمانداری شیراز مصوبه استیضاح شهردار صدرا را تأیید کرد

به گزارش ایلنا، مهدی کشاورزی اظهار کرد: در ادامه روند استیضاح مجتبی پارسایی، شهردار سابق صدرا، که در جلسه علنی شماره ۳۵۸ شورای اسلامی شهر به تصویب رسید، مصوبه برای بررسی به هیأت تطبیق فرمانداری ارسال شد.

وی افزود: این مصوبه پس از بررسی‌های کارشناسی، بر اساس مواد ۱۰۷ و ۱۱۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (با اصلاحات و الحاقات تا سال ۱۴۰۳)، از سوی فرمانداری شهرستان شیراز مورد تأیید قرار گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر صدرا با بیان اینکه با تأیید فرمانداری، فرآیند استیضاح به صورت رسمی و قانونی خاتمه یافته است، گفت: اکنون شورای شهر در انتظار بررسی و اعلام نظر فرمانداری درباره مصوبه انتخاب سرپرست شهرداری صدرا است.

کشاورزی ابراز امیدواری کرد: این مصوبه نیز به تأیید فرمانداری برسد تا روند اداره شهرداری بدون وقفه ادامه یابد و خللی در ارائه خدمات و انجام امور جاری شهر صدرا ایجاد نشود.

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