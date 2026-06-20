مدیرکل صمت استان قزوین خبر داد؛
کارخانه نساجی مطهری به سرمایهگذار بخش خصوصی اجاره داده میشود
مدیرکل صمت استان قزوین از آمادگی یک گروه سرمایهگذار برای احیای کارخانه نساجی مطهری قزوین خبر داد و گفت: در حوزه صنایع نساجی از جمله کارخانه مطهری یک تیم سرمایهگذاری اعلام آمادگی کرده است تا این واحد صنعتی را اجاره کند و این گروه آماده دیدار با استاندار قزوین برای تحقق این موضوع و فعالسازی کارخانه نساجی مطهری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، کامران لشگری ظهر امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار استان قزوین اظهار کرد: در استان قزوین ۱۶۵۶ باب نانوایی داریم که ۴۷۲ نانوایی معادل ۲۸.۵ درصد دوگانهسوز شده و ۱۰۰ نانواییها تا پایان هفته دوگانهسوز میشوند.
وی منظور از دوگانهسوز شدن را تجهیز این نانواییها به موتور برق و کپسول گاز دانست و افزود: در شهر قزوین از ۶۸۵ باب نانوایی ۲۰۲ باب معادل ۲۹.۵ درصد دوگانهسوز شدند.
دبیر ستاد تنظیم بازار استان قزوین با بیان اینکه میزان نانواییهای دوگانهسوز در شهرستانهای آبیک، آوج و بویینزهرا تغییری نکرده یا تغییر محسوسی نداشته است، گفت: در آبیک آمار ۳۵ باب و در آوج هم ۲۰ باب مانده و در بویینزهرا از ۴۷ باب به ۵۰ باب رسیده است.
لشگری عنوان کرد: در شهرستانهای البرز و تاکستان هم میزان نانواییهای دوگانهسوز به ترتیب از ۴۶ به ۷۸ و ۶۳ به ۸۷ باب افزایش پیدا کرده است.
وی نبود مشتری برای مواد اولیه را تکذیب کرد و گفت: در حال حاضر مواد اولیه صنایع و کارخانجات وجود دارد و مشتری کافی هم برای این مواد اولیه داریم؛ موضوع نبودن مشتری و تقاضا برای محصولات تولیدی است.
مدیرکل صمت استان قزوین تصریح کرد: در حوزه صنایع نساجی از جمله کارخانه مطهری یک تیم سرمایهگذاری اعلام آمادگی کرده است تا این واحد صنعتی را اجاره کند و این گروه آماده دیدار با استاندار قزوین برای تحقق این موضوع و فعالسازی کارخانه نساجی مطهری است.