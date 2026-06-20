به گزارش ایلنا، نماینده ولی‌فقیه در فارس و امام جمعه شیراز در این مراسم با تقدیر از نقش‌آفرینی فعالان صنفی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اظهار کرد: اصناف همواره یکی از ارکان اصلی حیات اجتماعی در جامعه اسلامی بوده‌اند و نقش آن‌ها تنها به فعالیت اقتصادی محدود نمی‌شود.

آیت‌الله لطف‌الله دژکام با اشاره به فضای معنوی حاکم بر بازارها و واحدهای صنفی در ایام محرم افزود: در بسیاری از نقاط شهر شاهد هستیم که کسبه و بازاریان پیش از آغاز فعالیت روزانه، مراسم عزاداری و روضه‌خوانی سیدالشهدا(ع) را برگزار می‌کنند و سپس به کسب و کار خود می‌پردازند که این موضوع نشان‌دهنده پیوند عمیق فرهنگ دینی با فعالیت‌های صنفی است.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه هر واحد صنفی می‌تواند به‌منزله یک موکب خدمت‌رسانی به مردم باشد، گفت: حضور پررنگ اصناف در برنامه‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی به‌ویژه در ایام محرم و اربعین، جلوه‌ای از روحیه خدمت و مسئولیت‌پذیری این قشر است. در جای‌جای شهر می‌توان آثار حمایت و مشارکت اصناف را در برگزاری برنامه‌های مردمی و مذهبی مشاهده کرد.

دژکام با اشاره به تعامل سازنده میان اصناف و مدیریت شهری تصریح کرد: همکاری متقابل میان شهرداری و اصناف، یکی از عوامل مهم در پیشبرد امور شهری است. همان‌گونه که مدیریت شهری خدمات متعددی به شهروندان و فعالان اقتصادی ارائه می‌دهد، اصناف نیز در حوزه‌های مختلف پشتیبان مدیریت شهری و توسعه خدمات عمومی هستند.

وی با یادآوری نقش تاریخی اصناف در تحولات معاصر کشور اظهار کرد: روحانیت و اصناف همواره در کنار یکدیگر و در متن تحولات اجتماعی و سیاسی ایران حضور داشته‌اند. در نهضت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۲، در پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و همچنین در دوران دفاع مقدس، اصناف از مهم‌ترین حامیان حرکت‌های مردمی و انقلابی بوده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در فارس ادامه داد: تجربه سال‌های حضور در میان بازاریان و کسبه شیراز نشان می‌دهد که بازار تنها محل دادوستد نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه به شمار می‌رود و همین ظرفیت موجب شده اصناف در بزنگاه‌های مختلف کشور نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

دژکام با استناد به حدیث «الکاسب حبیب‌الله» گفت: کسبه‌ای که با صداقت، انصاف و نیت خدمت به مردم فعالیت می‌کنند، مورد لطف و عنایت الهی هستند و نقش مهمی در تقویت انسجام اجتماعی، رونق اقتصادی و پیشبرد اهداف فرهنگی جامعه ایفا می‌کنند.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های فعالان صنفی، اعضای اتحادیه‌ها و مسئولان اتاق اصناف فارس، ابراز امیدواری کرد این همکاری‌ها و خدمات ارزشمند در مسیر پیشرفت شهر و خدمت‌رسانی به مردم تداوم یابد.

اصناف بزرگ‌ترین شبکه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور هستند

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز در این مراسم با تأکید بر جایگاه راهبردی اصناف در اقتصاد کشور، گفت: اصناف بزرگ‌ترین شبکه اقتصادی، تجاری، فرهنگی و اجتماعی کشور هستند و برنامه اداره‌کل صمت فارس، عبور از مسائل روزمره و حرکت به سمت توسعه، توانمندسازی و تقویت زیرساخت‌های این بخش است.

کریم مجرب با اشاره به اهمیت جایگاه اصناف در کشور افزود: دو نگاه اساسی درباره اصناف وجود دارد که بر اساس آن، برنامه‌های ما نیز تدوین شده است. نخست اینکه اصناف بزرگ‌ترین شبکه اقتصادی، تجاری، فرهنگی و اجتماعی کشور هستند و با توجه به گستردگی واحدهای صنفی، این شبکه یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های اقتصادی منطقه نیز به شمار می‌رود. با در نظر گرفتن بازار نزدیک به ۱۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه، اصناف ایران نقش مؤثری در اقتصاد منطقه ایفا می‌کنند.

مدیرکل صمت فارس ادامه داد: این شبکه کارکردهای متنوعی دارد؛ در شرایط بحران و جنگ، شبکه ذخیره‌سازی، تأمین امنیت و خدمات‌رسانی است، در مناسبت‌های مذهبی و فرهنگی، نقش ترویج فرهنگ اسلامی ـ ایرانی را بر عهده دارد و در تمام ایام نیز مسئولیت تأمین کالا و خدمات مورد نیاز مردم را ایفا می‌کند.

مجرب با اشاره به تغییر رویکرد اقتصاد جهانی گفت: در دهه‌های گذشته، تولید کالا محور اصلی اقتصاد بود، اما امروز ارزش‌آفرینی مبنای اقتصاد جهانی است و هر مجموعه‌ای که ارزش بیشتری خلق کند، جایگاه بالاتری دارد.

وی افزود: بخش مهمی از این ارزش‌آفرینی در شبکه اصناف شکل می‌گیرد. موضوع برندینگ یکی از نمونه‌های روشن این مسئله است؛ بسیاری از کالاهای مشهور جهان مانند محصولات اپل یا برند پوشاک زارا در شرق آسیا تولید می‌شوند، اما ارزش افزوده و اعتبار برند در شبکه عرضه و توزیع کشورهای توسعه‌یافته ایجاد می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با بیان اینکه حمایت‌ها متناسب با جایگاه اصناف نیست، اظهار کرد: متأسفانه هیچ تسهیلات مشخص و مصوبی برای اصناف وجود ندارد. در دوره‌هایی که فعالان صنفی برای تأمین کالا نیازمند سه تا چهار برابر سرمایه در گردش بودند، ابزار حمایتی مشخصی در اختیار آنان قرار نداشت.

وی افزود: در حوزه تولید، هرچند محدود، تسهیلاتی وجود دارد، اما برای اصناف و شبکه توزیع چنین ظرفیت‌هایی پیش‌بینی نشده است.

مجرب همچنین با اشاره به برخی موانع اداری و اقتصادی گفت: گاهی دخالت‌های غیرضروری و مشکلات اجرایی موجب شده است این شبکه بزرگ نتواند آن‌گونه که باید نقش خود را در اقتصاد کشور ایفا کند.

وی با تشریح عملکرد اداره‌کل صمت فارس طی ۹ ماه گذشته اظهار کرد: تلاش کردیم اتحادیه‌ها و اصناف کمتر درگیر مسائل حاشیه‌ای باشند و تمرکز خود را بر فعالیت اقتصادی قرار دهند.خوشبختانه استان فارس توانست رتبه دوم کشور را در حوزه شفافیت، ارسال و به‌روزرسانی به‌موقع نرخ‌نامه‌های صنفی کسب کند.

مجرب ادامه داد: همچنین تلاش کردیم در حوزه انتخابات اتحادیه‌های صنفی از دخالت‌های غیرضروری جلوگیری شود؛ اقدامی که در واقع انجام وظیفه بود و باید از گذشته اجرایی می‌شد.

وی با اشاره به برنامه‌های آینده اداره‌کل صمت فارس گفت: تلاش می‌کنیم اصناف را از مشکلاتی که سال‌ها با آن درگیر بوده‌اند، خارج کنیم و پس از عبور از مسائل اولیه، وارد مرحله توسعه شویم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس افزود: یکی از پیشکسوتان حوزه اصناف به درستی مطرح می‌کرد که پس از شکل‌گیری ساختار اصناف، گام‌های بعدی باید ایجاد بانک اصناف و بیمه اصناف باشد. این سؤال مطرح است که چرا اصناف باید اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان نقدینگی بانک‌ها باشند اما کمترین بهره را از خدمات بانکی دریافت کنند.

وی تأکید کرد: برنامه ما این است که با همکاری مجموعه اصناف، زمینه توسعه و تقویت این بخش را فراهم کنیم.

اصناف بخش جدایی‌ناپذیر هویت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شیراز هستند

شهردار شیراز هم با قدردانی از نقش اصناف در پایداری اقتصاد کشور، گفت: اصناف بخش جدایی‌ناپذیر هویت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شهر هستند و نقش آنان در پویایی شیراز بر کسی پوشیده نیست.

محمدحسن اسدی با بیان اینکه روز ملی اصناف فرصت مغتنمی برای قدردانی از فعالان این حوزه است، افزود: امروز فرصتی است تا از زنان و مردانی که در عرصه اصناف فعالیت می‌کنند و چراغ کسب‌وکار را روشن نگه داشته‌اند، قدردانی کنیم. این عزیزان در شرایط دشوار اقتصادی تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا مردم و کشور با کمترین مشکلات مواجه شوند.

اسدی ادامه داد: به‌ویژه در یک سال گذشته که فشارهای اقتصادی افزایش یافته بود، اصناف پای کار ایستادند و نقش مؤثری در حفظ آرامش بازار و تأمین نیازهای مردم ایفا کردند. به عنوان خدمتگزار مردم در شهرداری شیراز، دست همه شما را می‌بوسم و از زحماتتان صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی با تأکید بر جایگاه اصناف در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی گفت: اصناف بخش جدایی‌ناپذیر از هویت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شهر، به‌ویژه کلان‌شهر شیراز هستند و نقش آنان در پویایی شهر بر کسی پوشیده نیست.

شهردار شیراز افزود: شما تنها فعال عرصه اقتصاد نیستید، بلکه در موضوعات اجتماعی، فرهنگی و مذهبی نیز همواره در میدان حضور دارید. هر زمان نظام و حاکمیت دست یاری به سوی مردم دراز کرده است، یکی از نخستین گروه‌هایی که برای کمک وارد میدان شده‌اند، اصناف بوده‌اند. این برای ما افتخار و برای شما توفیقی است که در خدمت مردم و شهر باشید.

شیراز تنها کلان‌شهر کشور با اجرای همزمان چهار خط مترو

اسدی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های عمرانی شهرداری اشاره کرد و گفت: امروز در خدمت اعضای اتاق اصناف خواهیم بود تا از پروژه اتصال خطوط یک و چهار مترو بازدید کنند.

وی افزود: شیراز تنها کلان‌شهر کشور است که همزمان عملیات اجرایی چهار خط مترو را پیش می‌برد. در چهار سال گذشته، دو مرحله از خط دو مترو در مسیر میدان قهرمانان تا میدان امام حسین (ع) افتتاح شده است.

شهردار شیراز ادامه داد: عملیات اجرایی خط سه مترو نیز از شهرک گلستان به سمت چهارراه معالی آباد با ۸ایستگاه در حال انجام است. همچنین اجرای خط چهار از خیابان رازی به سمت میدان احسان آغاز شده و پروژه اتصال خطوط یک و چهار نیز از چهارراه زند و چهارراه مشیر عبور کرده است و در حال اجراست و بخش‌هایی از مسیر آن اجرا شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۳۸ کیلومتر خط مترو با ۲۰ ایستگاه به صورت همزمان و شبانه‌روزی در شیراز در دست اجراست و این موضوع، شیراز را به یکی از شهرهای پیشرو کشور در حوزه توسعه حمل‌ونقل ریلی شهری تبدیل کرده است.

اسدی با اشاره به برنامه‌های شهرداری در حوزه ساماندهی مشاغل گفت: در حوزه ساماندهی مشاغل، به‌ویژه مشاغل آلاینده و مزاحم، سه طرح بزرگ در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: این طرح‌ها شامل پروژه ۲۸ هکتاری ساماندهی بازیافتی‌ها، پروژه ۱۱۳ هکتاری توقفگاه خودروهای سنگین و پروژه ۳۰۳ هکتاری ساماندهی مشاغل است که حداقل ۱۰ شغل مختلف در آن ساماندهی خواهند شد.

شهردار شیراز با اشاره به افتتاح یکی از پروژه‌های عمرانی شهر گفت: فردا زیرگذر شهید فریدون عباسی به طول یک کیلومتر، از پل علی‌بن‌حمزه تا پل سلمان فارسی، با حضور معاون وزیر کشور به بهره‌برداری می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای فاز بعدی این پروژه نیز ادامه خواهد یافت تا مسیر زیرگذر از پل پیرنیا امتداد پیدا کرده و دسترسی شهروندان و فعالان صنفی این محدوده تسهیل شود.

۸۰ هزار واحد صنفی در شیراز فعال است

رئیس اتاق اصناف فارس نیز در این مراسم اظهار کرد: در شهر شیراز ۱۳۰ اتحادیه صنفی با حدود ۸۰ هزار واحد صنفی فعال مشغول به فعالیت هستند و اتاق اصناف به عنوان بزرگ‌ترین نهاد مدنی کشور، نقش مهمی در ساماندهی و حمایت از این بخش ایفا می‌کند.

حجت جوانمردی، افزود: اتاق اصناف مرکز استان فارس بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده و به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، موفق شده است در میان ۴۰۰ اتاق اصناف کشور رتبه نخست را کسب کند که این موفقیت حاصل تلاش کسبه، اتحادیه‌ها، کارکنان و اعضای هیئت‌رئیسه اصناف است.

رئیس اتاق اصناف فارس با اشاره به شاخص‌های این ارزیابی گفت: عملکرد در حوزه آموزش، صدور پروانه کسب، رسیدگی به شکایات و سایر خدمات صنفی از جمله معیارهایی بوده که منجر به کسب رتبه نخست کشور توسط اتاق اصناف فارس شده است.

جوانمردی با تأکید بر نقش اصناف در شرایط حساس کشور اظهار کرد: اصناف همواره ثابت کرده‌اند که در کنار نظام، مردم و کشور ایستاده‌اند. در دوران جنگ تحمیلی و همچنین در مقاطع مختلف، فعالان صنفی با تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی مورد نیاز مردم، اجازه بروز کمبود در بازار را ندادند و در حوزه پشتیبانی نیز نقش مؤثری ایفا کردند.

وی ادامه داد: اصناف علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی، در عرصه‌های اجتماعی و خدماتی نیز حضوری فعال دارند و در قالب موکب‌ها و برنامه‌های مردمی، خدمات متنوعی را به شهروندان ارائه کرده‌اند.

رئیس اتاق اصناف فارس با بیان اینکه حدود ۹۷ درصد واحدهای صنفی عملکرد مطلوبی دارند، گفت: لازم است مردم تفاوت میان «گرانی» و «گران‌فروشی» را مدنظر قرار دهند. اگرچه با پدیده گرانی در برخی کالاها مواجه هستیم، اما موارد گران‌فروشی در بازار محدود است و نظارت بر فعالیت اصناف به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

جوانمردی تصریح کرد: بازار به حال خود رها نشده و به‌طور مداوم توسط دستگاه‌های مسئول و نهادهای نظارتی رصد و کنترل می‌شود. بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بوده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط اقتصادی، روند قیمت‌ها نیز متعادل‌تر شود و وضعیت کسب‌وکار، تجارت و فعالیت‌های صنفی روزبه‌روز بهبود یابد.

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