خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ۴ تن برنج تقلبی در مرودشت

کشف ۴ تن برنج تقلبی در مرودشت
کد خبر : 1801923
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی مرودشت از کشف ۴ تن برنج تقلبی قبل از عرضه در بازار خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ فریبرز مردانی، گفت: ماموران پلیس آگاهی با رصدهای اطلاعاتی به خبری مبنی بر تهیه و توزیع برنج های تقلبی در یک کارگاه کابینت سازی در مناطقی از حاشیه شهر مرودشت و شیراز دست یافتند.

وی افزود:‌ در تکمیل تحقیقات و حضور به موقع پلیس آگاهی مشخص شد ۴ فرد سودجو با خریداری برنج های نامرغوب و تبدیل آن با دستگاه های سورتینگ و افزودن رنگ دانه، روغن، زردچوبه و سبوس برنج طوری که قابل تشخیص برای عمه مردم نباشد، تبدیل به برنج معتبر ایرانی می نمودند و سپس برنج ها را با کیسه های برند معتبر و مرغوب بسته بندی و قصد فروش بین کسبه سطح شهر مرودشت، شیراز و سایر استان ها به قیمت بالا دارند.

فرمانده انتظامی مرودشت تصریح کرد: ماموران پس از شناسایی محل و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضایی وارد عمل شدند و ضمن دستگیری ۲ فرد متخلف، در بازرسی از آن محل ۴ تن برنج تقلبی  را کشف کردند.

سرهنگ مردانی با بیان اینکه هر دو کارگاه پلمب و ارزش برنج های کشف شده از سوی کارشناسان ۱۶ میلیارد ریال برآورد شده است،  خاطر نشان کرد: افراد متخلف پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند. تلاش جهت شناسایی سایر همدستان و مکان هایی که به این روش امنیت غذایی شهروندان را به خطر می انداختند، ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی