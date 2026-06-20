کشف ۴ تن برنج تقلبی در مرودشت

به گزارش ایلنا، سرهنگ فریبرز مردانی، گفت: ماموران پلیس آگاهی با رصدهای اطلاعاتی به خبری مبنی بر تهیه و توزیع برنج های تقلبی در یک کارگاه کابینت سازی در مناطقی از حاشیه شهر مرودشت و شیراز دست یافتند.

وی افزود:‌ در تکمیل تحقیقات و حضور به موقع پلیس آگاهی مشخص شد ۴ فرد سودجو با خریداری برنج های نامرغوب و تبدیل آن با دستگاه های سورتینگ و افزودن رنگ دانه، روغن، زردچوبه و سبوس برنج طوری که قابل تشخیص برای عمه مردم نباشد، تبدیل به برنج معتبر ایرانی می نمودند و سپس برنج ها را با کیسه های برند معتبر و مرغوب بسته بندی و قصد فروش بین کسبه سطح شهر مرودشت، شیراز و سایر استان ها به قیمت بالا دارند.

فرمانده انتظامی مرودشت تصریح کرد: ماموران پس از شناسایی محل و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضایی وارد عمل شدند و ضمن دستگیری ۲ فرد متخلف، در بازرسی از آن محل ۴ تن برنج تقلبی را کشف کردند.

سرهنگ مردانی با بیان اینکه هر دو کارگاه پلمب و ارزش برنج های کشف شده از سوی کارشناسان ۱۶ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: افراد متخلف پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند. تلاش جهت شناسایی سایر همدستان و مکان هایی که به این روش امنیت غذایی شهروندان را به خطر می انداختند، ادامه دارد.

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