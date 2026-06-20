رئیس باغ گیاهشناسی زاگرس:
بیش از ۳۰۰ گونه گیاهی در بخشهای مختلف در باغ گیاهشناسی زاگرس کاشته و نگهداری میشوند
رئیس باغ گیاهشناسی زاگرس گفت: بیش از ۳۰۰ گونه گیاهی در بخشهای مختلف در باغ گیاهشناسی زاگرس کاشته و نگهداری میشوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد مهرنیا روز شنبه سی خرداد ماه در حاشیه بازدید از مجموعه باغ گیاهشناسی زاگرس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات ایجاد باغ گیاهشناسی زاگرس از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و این مجموعه اکنون در زمینی به وسعت حدود ۱۲ هکتار توسعه یافته است.
وی افزود: تاکنون شش کلکسیون گیاهی درباغ گیاهشناسی زاگرس شکل گرفته و بیش از ۳۰۰ گونه گیاهی در بخشهای مختلف باغ کاشته و نگهداری میشوند.
رئیس باغ گیاهشناسی زاگرس با اشاره به ظرفیتهای گیاهی موجود در این مجموعه گفت: بخش قابلتوجهی از گونههای شاخص و ارزشمند رویشگاه زاگرس که نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی این منطقه دارند، در باغ گیاهشناسی زاگرس حفظ و نگهداری میشوند.
مهرنیا خاطر نشان کرد: شش گونه بلوط، انواع درختان و درختچههای بومی، گونههای دارویی و خوراکی و همچنین گیاهان آبزی از جمله این ذخایر گیاهی هستند.
وی مأموریتهای این مجموعه را تشریح کرد، اظهار داشت: باغهای گیاهشناسی در سه حوزه حفاظت از گونههای گیاهی در معرض تهدید و خطر انقراض، کمک به بهبود معیشت جوامع محلی از طریق توسعه کشاورزی و بهرهبرداری پایدار از منابع گیاهی و همچنین ارتقای سطح آگاهیهای عمومی و زیستمحیطی فعالیت میکنند.
رئیس باغ گیاهشناسی زاگرس بیان کرد: باغ گیاهشناسی زاگرس امروز به یکی از مراکز مهم حفاظت از گونههای بومی و ارزشمند منطقه تبدیل شده و در کنار صیانت از تنوع زیستی، نقش مؤثری در آموزش، ترویج فرهنگ حفاظت از محیطزیست و آشنایی مردم با سرمایههای طبیعی کشور ایفا میکند.
وی خاطر نشان کرد: باغ گیاهشناسی زاگرس امروز تنها یک مجموعه تحقیقاتی یا فضای نگهداری از گونههای گیاهی نیست، بلکه نمادی از تلاش برای صیانت از میراث طبیعی یکی از مهمترین رویشگاههای کشور به شمار میرود.
رضا چمن پیرا؛ معاون پژوهش، فناوری و انتقالیافتههای مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان (تات) هم با اشاره به کارکردهای علمی این مجموعه اظهار کرد: باغ گیاهشناسی زاگرس خرمآباد علاوه بر نقش آموزشی و ترویجی، یک پایگاه مهم پژوهشی برای انجام تحقیقات در حوزه تنوع گیاهی، شناسایی و ارزیابی گونههای دارویی و همچنین مطالعه گونههای بومی منطقه زاگرس به شمار میرود.
وی افزود: در این باغ، پژوهشهای متعددی در زمینه سازگاری گیاهان دارویی، بررسی ویژگیهای اکولوژیک گونههای بومی و همچنین توسعه روشهای علمی برای تکثیر و بهرهبرداری پایدار از گیاهان ارزشمند انجام میشود.
چمن پیرا یکی از مأموریتهای مهم باغ گیاهشناسی زاگرس را حفاظت از گونههای در معرض تهدید عنوان کرد و گفت: این باغ نقش مؤثری در نگهداری و حفاظت از برخی گونههای گیاهی کمیاب و در حال انقراض دارد و بهنوعی بهعنوان یک ذخیرهگاه علمی برای صیانت از تنوع ژنتیکی گیاهان منطقه عمل میکند.
وی با اشاره به ایجاد بانک ژن در این مجموعه تصریح کرد: یکی از ظرفیتهای مهم باغ گیاهشناسی زاگرس، نگهداری و حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی در قالب بانک ژن است که میتواند پشتوانهای ارزشمند برای تحقیقات آینده، اصلاح نباتات و توسعه کشت گونههای بومی و دارویی باشد.
چمن پیرا به جایگاه این باغ در میان باغهای گیاهشناسی کشور اشاره کرد و گفت: باغ گیاهشناسی زاگرس خرمآباد به دلیل تمرکز بر گونههای بومی زاگرس و انجام فعالیتهای پژوهشی مرتبط، جایگاه قابلتوجهی در میان باغهای گیاهشناسی ایران دارد و میتواند به یکی از مراکز مرجع برای تحقیقات گیاهشناسی و گیاهان دارویی در غرب کشور تبدیل شود.