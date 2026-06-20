جهش ۷ برابری سطح زیرکشت ذرت در فارس مسیر خودکفایی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: استان فارس با ثبت جهش بیسابقه هفت برابری در سطح زیرکشت ذرت دانهای و سیلویی بهاره، گام بلندی در جهت تحقق خودکفایی در این محصول استراتژیک و کاهش وابستگی به واردات برداشته است.
به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی افزود: سطح زیرکشت این محصول در بهار سال جاری از ۲۰۷۰ هکتار در مدت مشابه سال گذشته، به ۱۴ هزار و ۵۸۰ هکتار افزایش یافته است که نشاندهنده تحولی بنیادین در الگوی کشت استان است.
بهجت حقیقی عنوان کرد: این رشد چشمگیر که با اصلاح آرایش کاشت از ۷۵ به ۱۴۰ سانتیمتر همراه بوده، نتیجه مستقیم اجرای سیاستهای نوین ترویجی و مدیریتی در بخش کشاورزی است.
وی تصریح کرد: عواملی نظیر ترویج روشهای نوین آبیاری، استفاده از ارقام میانرس و زودرس، کاهش هزینههای تولید و تأکید بر نگه داشتن ذرت به صورت دانهای، از جمله عوامل اصلی این جهش تولیدی بودهاند. همچنین، ترویج کشت گیاهان علوفهای پاییزه و بهاره نقش مؤثری در پایداری این روند داشته است.
این مقام مسئول اظهار کرد: رشد ۸۴ درصدی در بهکارگیری آرایش کاشت جدید (۱۴۰ سانتیمتری) است که نشان از پذیرش تکنولوژیهای مدرن توسط کشاورزان استان دارد. این تغییر در آرایش کاشت نه تنها باعث بهینهسازی مصرف منابع میشود، بلکه با مدیریت بهتر فضای زمین، پتانسیل تولید را بهشدت افزایش میدهد.
بهجت حقیقی پیشبینی کرد: در صورت تداوم این روند افزایشی و عدم بروز چالشهای پیشبینی نشده نظیر قطع جریان برق، سطح نهایی کشت ذرت در استان فارس به رقم بیسابقه حداقل ۸۳ هزار هکتار برسد. تحقق این هدف، علاوه بر تقویت امنیت غذایی کشور، نقش مهمی در جلوگیری از خروج ارز و حمایت از تولیدات داخلی ایفا خواهد کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: ذرت هم در بخش تولید پروتئین حیوانی (از طریق سیلوی علوفهای) و هم در بخش مصرف مستقیم (ذرت دانهای) نقش کلیدی دارد. افزایش تولید این محصول، فشار بر بازار خوراک دام را کاهش داده و از نوسان قیمت گوشت و لبنیات جلوگیری میکند و با توجه به هزینههای بالای واردات ذرت، هرگونه افزایش در سطح زیرکشت داخلی، مستقیماً به حفظ ذخایر ارزی کشور کمک کرده و پایداری زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع غذایی و دامپروری را تضمین میکند.