مدیرکل راه و شهرسازی استان خبرداد؛
بیش از ۹۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن فارس در دست احداث است
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، از در دست احداث بودن بیش از ۹۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی عبدالهی در جلسه شورای مسکن داخلی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس که به صورت هفتگی با هدف پیگیری روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن برگزار میشود، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۹۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در نقاط مختلف استان فارس در دست احداث است و روند اجرای این پروژهها به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار دارد.
وی با اشاره به حجم گسترده فعالیتهای اجرایی در این طرح ملی افزود: بیش از ۲۰۰ پیمانکار در پروژههای آمادهسازی طرح نهضت ملی مسکن استان فارس مشغول فعالیت هستند و تلاش میشود با هماهنگی دستگاههای اجرایی، موانع موجود در مسیر اجرای پروژهها به حداقل برسد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس با بیان اینکه جلسات شورای مسکن داخلی اداره کل به صورت منظم برگزار میشود، گفت: در این جلسات موضوعات مختلف مرتبط با پروژههای نهضت ملی مسکن از جمله پیگیری تأمین و واگذاری انشعابات و شبکههای خدمات زیربنایی شامل آب، برق و گاز، همچنین خدمات روبنایی نظیر مسجد، درمانگاه، مدرسه، کلانتری و سایر نیازهای عمومی ساکنان مورد بررسی و پیگیری قرار میگیرد.
عبدالهی ادامه داد: بررسی روند ساخت و ساز پروژهها، صدور پایانکار، رفع موانع اجرایی، برنامهریزی و زمانبندی پروژههای قابل افتتاح و اتخاذ تصمیمات لازم برای تسریع در اجرای طرحها از دیگر محورهای مورد بحث در این جلسات است.
وی تصریح کرد: چکیده مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسات شورای مسکن داخلی پس از جمعبندی کارشناسی، در شورای مسکن استان مطرح و پس از بررسیهای لازم برای تصویب نهایی ارائه میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس با تأکید بر ضرورت همافزایی تمامی دستگاههای مرتبط در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن اظهار امیدواری کرد: با پیگیری مستمر، همکاری دستگاههای خدماترسان و تلاش تمامی عوامل اجرایی، بتوانیم پروژهها را در زمان مقرر، با کیفیت مناسب و هزینه منطقی به اتمام رسانده و در اختیار مردم شریف استان فارس قرار دهیم
عبدالهی همچنین با اشاره به سایر مأموریتهای حوزه مسکن در استان گفت: در کنار اجرای طرح نهضت ملی مسکن، موضوع تأمین زمین و آمادهسازی اراضی در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: تأمین زمین برای اقشار محروم و واجدان شرایط نیز از دیگر برنامههای مهم اداره کل راه و شهرسازی استان فارس است که روند اجرایی آن به طور مستمر در جلسات تخصصی مورد پیگیری قرار میگیرد.