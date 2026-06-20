رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
کاهش نرخ باروری و افزایش بیماریهای مزمن، مهمترین تهدیدهای سلامت استان است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با هشدار نسبت به کاهش نرخ باروری در استان، گفت: مازندران با چالشهای جدی از جمله سالمندی جمعیت، شیوع بالای چاقی، بیماریهای مزمن و مشکلات بهداشتی آب روستایی مواجه است و برای مقابله با این تهدیدها نیازمند مشارکت همه دستگاههای اجرایی هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا رضایی عصر شنبه در سومین جلسه شورای اداری استان مازندران با بیان اینکه سلامت تنها به درمان بیماران محدود نمیشود، اظهار کرد: سلامت از محلهها و بسترهای اجتماعی شکل میگیرد و سرمایهگذاری در حوزه پیشگیری و ارتقای سلامت، هزینههای درمانی را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
وی با اشاره به کاهش نرخ باروری در مازندران افزود: متوسط نرخ باروری در کشور ۱.۲ و در مازندران کمتر از ۰.۹ است و در برخی شهرستانها مانند رامسر به ۰.۷ رسیده است. این روند زنگ خطری جدی برای آینده استان محسوب میشود و میتواند به کاهش جمعیت جوان و نیروی کار منجر شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران فرزندآوری را یکی از مهمترین اولویتهای اجتماعی استان دانست و تصریح کرد: شناسایی زوجهای فاقد فرزند یا تکفرزند و حمایت از درمان ناباروری باید با همکاری دستگاههای اجرایی، رسانهها و خیرین در دستور کار قرار گیرد.
رضایی بیماریهای مزمن نظیر دیابت و فشار خون را از دیگر چالشهای سلامت استان عنوان کرد و گفت: این بیماریها زمینهساز سکتههای قلبی و مغزی، نارسایی کلیه و نابینایی هستند و شناسایی و کنترل بهموقع آنها نقش مهمی در کاهش هزینههای درمانی دارد.
وی با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد جمعیت برخی مناطق استان با چاقی مواجه هستند، افزود: چاقی عامل اصلی بسیاری از بیماریها از جمله دیابت، فشار خون و انواع سرطانهاست. مازندران همچنین در زمینه سرطان معده از استانهای دارای آمار بالا در کشور محسوب میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران بر اصلاح الگوی تغذیه، افزایش فعالیتهای ورزشی در مدارس و کاهش مصرف مواد غذایی پرنمک، پرچرب و شیرین تأکید کرد و گفت: آموزش و فرهنگسازی در این زمینه باید از سنین پایین آغاز شود.
وی همچنین بحران آب آشامیدنی در برخی روستاهای خارج از پوشش شرکت آبفا را یکی دیگر از دغدغههای مهم حوزه سلامت دانست و اظهار کرد: نبود نظارت مناسب بر کلرزنی و بهسازی منابع آب در این مناطق، خطر شیوع بیماریهای گوارشی و عفونی را افزایش داده است.
رضایی خواستار همکاری فرمانداران، بخشداران و دهیاران برای واگذاری مدیریت منابع آب روستایی به شرکت آبفا شد و گفت: هر جا منابع آب تحت پوشش آبفا قرار گرفتهاند، وضعیت بهداشتی مطلوبتری مشاهده میشود.
وی در ادامه به ضرورت کنترل مصرف سموم کشاورزی، کاهش آلودگیهای زیستمحیطی، ساماندهی پسماند و توسعه زیرساختهای بهداشتی اشاره کرد و افزود: سلامت مردم تنها با همکاری همه دستگاههای اجرایی و اجرای برنامههای مشترک در حوزههای مختلف محقق خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران پیشنهاد اجرای یک برنامه ۹۰ روزه با مشارکت تمامی دستگاههای اجرایی برای رسیدگی به مهمترین چالشهای سلامت استان را مطرح کرد و خواستار حمایت استانداری و فرمانداران در این زمینه شد.