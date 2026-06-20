به گزارش ایلنا، سید علاءالدین کراماتی در نشست سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های دوستدار طبیعت که با حضور جمعی از فعالان محیط زیست، اساتید دانشگاه شیراز برگزار شد با اشاره به اهمیت صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست اظهار کرد: «فعالان محیط زیست با عشق، تعهد و آگاهی علمی برای حفظ طبیعت تلاش می‌کنند و اگر این دغدغه‌مندی‌ها و پیگیری‌ها نبود، امروز وضعیت محیط زیست کشور به‌مراتب بحرانی‌تر از شرایط کنونی بود.

کراماتی با اشاره به روند تخریب محیط زیست در دوران معاصر افزود: از زمان شکل‌گیری مدرنیته، آسیب‌های فراوانی به زمین و منابع طبیعی وارد شده است، اما خطرناک‌تر از آن، پدیده شبه‌مدرنیته است؛ جایی که بدون اتکا به علم، دانش و شاخص‌های واقعی توسعه، اقداماتی صورت می‌گیرد که نتیجه‌ای جز تخریب محیط زیست و منابع طبیعی ندارد.

فرماندار شیراز با انتقاد از ورود افراد غیرمتخصص به حوزه‌های کارشناسی و زیست‌محیطی تصریح کرد: در موضوعات تخصصی باید از دیدگاه کارشناسان و صاحب‌نظران بهره گرفت و ورود افراد غیرمتخصص، حتی اگر دارای مسئولیت‌های سیاسی یا فرهنگی باشند، می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

سد تنگ سرخ؛ تصمیم‌گیری بر پایه پژوهش و مطالعات علمی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سد تنگ سرخ پرداخت و گفت: امروز در عصر پژوهش زندگی می‌کنیم و تصمیم‌گیری درباره احداث یا عدم احداث این سد باید بر پایه مطالعات علمی و تحقیقات تخصصی انجام شود. در این زمینه تابع نظر متخصصان و کارشناسان هستم.

کراماتی با اشاره به وضعیت منابع طبیعی کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته منابع طبیعی مورد غارت قرار گرفته و محیط زیست با آسیب‌های فراوانی مواجه شده است؛ روندی که نه‌تنها دستاوردی برای کشور نداشته، بلکه خسارت‌های متعددی را نیز به همراه آورده است.

منافع عمومی نباید قربانی سودجویی شود

فرماندار شیراز همچنین با انتقاد از برخی اقدامات سودجویانه افزود: منافع عمومی نباید قربانی منافع شخصی شود. در موضوع باغ‌شهرهای اطراف شیراز نیز شاهد هدررفت گسترده منابع مالی و آبی کشور هستیم که به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.

وی در پایان با تأکید بر حمایت فرمانداری از فعالان و دغدغه‌مندان محیط زیست گفت: در کنار دوستداران واقعی ایران و حامیان محیط زیست خواهیم بود و امیدواریم با عشق به ایران، توجه به ارزش‌های دینی و بهره‌گیری از خرد جمعی، در مسیر آبادانی و توسعه پایدار کشور موفق عمل کنیم.

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