به گزارش ایلنا، حسین اسحاقی شامگاه چهارشنبه ۲۷ خردادماه در آیین پایانی سومین دوره عالی تربیت مربی شاهنامه‌خوانی و شاهنامه‌پژوهی در تالار فرهنگ و هنر کرمان افزود: این دوره امروز با حضور جمعی از شاهنامه خوانان و شاهنامه پژوهان استان‌های کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، یزد، بوشهر و فارس و همچنین اساتید برجسته در هتل هیوا برگزار شد که تجربه‌ای بسیار ارزشمند و پربار بود.

به گزارش فردای کرمان، به نقل از روابط عمومی اداره کل ارشاد کرمان، وی از حضور دکتر میرجلال‌الدین کزازی چهره ماندگار زبان و ادبیات فارسی، دکتر عبدالحمید ضیایی پژوهشگر فلسفه و مشاور عالی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دکتر اردشیر صالح‌پور عضو گروه علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، قدردانی کرد و افزود: حضور این بزرگواران که با دعوت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت، بر غنای این رویداد افزود.

اسحاقی افزود: این نوید را می‌دهم که سومین «خانه شاهنامه» کشور در کرمان راه‌اندازی می‌شود و یکی از اقدامات بزرگ و شایسته‌ای است که براساس تفاهم ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت محترم فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت می‌گیرد.

وی گفت: امشب از پوستر خانه شاهنامه کرمان رونمایی و این خانه در تالار فرهنگ و هنر کرمان راه‌اندازی می‌شود که گام موثری در جهت ترویج و تقویت جریان شاهنامه‌خوانی و شاهنامه‌پژوهی است.

اسحاقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های پیشِ‌روی استان، اظهار داشت: پس از سپری شدن شرایط جنگی کشور، امسال میزبان رویدادهای مهم از جمله جشنواره موسیقی نواحی ایران و دوسالانه نقاشی ایران در کرمان خواهیم بود.

وی گفت: بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی هنری با حمایت استاندار محترم کرمان برنامه‌ریزی شده است که به‌تدریج اطلاع‌رسانی خواهد شد و از همه هنرمندان و علاقه‌مندان دعوت می‌کنیم در این رویدادها مشارکت و حمایت کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با تاکید بر حرکت در مسیر تحقق شعار «کرمان بر فراز» و الگوی استاندار برای توسعه متوازن در بخش‌های فرهنگی، هنری، سیاسی و اقتصادی، تصریح کرد: تلاش ما این است که این الگو را در حوزه فرهنگ و هنر، پیش ببریم و گام‌های مؤثری در راستای توسعه همه‌جانبه برداریم که از همه دست‌اندرکاران و حامیان بخش فرهنگی، صمیمانه سپاسگزاریم.

سومین دوره عالی تربیت مربی شاهنامه‌خوانی و شاهنامه‌پژوهی با عنوان «از روایت تا درایت» و با حضور پژوهشگران و روایتگرانی از استان‌های مختلف کشور در دو بخش شاهنامه‌خوانی (نقالی و روایتگری) و شاهنامه‌پژوهی (تحقیق و پژوهش‌های ادبی) برگزار شد.

این رویداد یک‌روزه که با هدف پاسداشت میراث زبان فارسی و ترویج فرهنگ شاهنامه‌خوانی و شاهنامه‌پژوهی برپا شد، شامل نشست‌های تخصصی، کارگاه‌ آموزشی، شاهنامه‌خوانی توسط منتخبان شرکت‌کننده، پرسش و پاسخ با حضور اساتید صاحب‌نظر و مراسم پایانی بود.

در آیین اختتامیه از پوستر خانه شاهنامه کرمان رونمایی شد و با اهدای لوح سپاس، از شرکت‌کنندگان در این دوره آموزشی تخصصی تجلیل به عمل آمد.

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