فرماندار ساری:
۷۰ درصد پروژههای نیمهتمام مرکز استان تا یک سال آینده تکمیل میشود
فرماندار شهرستان ساری با اشاره به وجود ۳۲۴ پروژه نیمهتمام در مرکز استان، از برنامهریزی برای تکمیل ۷۰ درصد این طرحها طی یک سال آینده خبر داد و گفت: توسعه زیرساختهای شهری، رفع گرههای ترافیکی و ساماندهی معضل پسماند از مهمترین اولویتهای مدیریت شهرستان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بهروز اسکندرنیا عصر شنبه در سومین جلسه شورای اداری استان مازندران با تشریح اقدامات و برنامههای فرمانداری ساری، اظهار کرد: از ابتدای حضور در فرمانداری، سیاستهای ابلاغی استاندار مازندران در سه محور اصلی شامل مدیریت پسماند، تکمیل پروژههای نیمهتمام و توسعه زیرساختهای شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه پسماند افزود: پاکسازی و بهسازی محورهای ورودی شهرستان، تفکیک زباله از مبدأ و فرهنگسازی در این زمینه با جدیت دنبال شده و نتایج مطلوبی نیز به همراه داشته است.
فرماندار ساری با بیان اینکه ۳۲۴ پروژه نیمهتمام در مرکز استان وجود دارد، گفت: با اولویتبندی طرحها و همکاری دستگاههای اجرایی، امیدواریم طی یک سال آینده حدود ۷۰ درصد این پروژهها به بهرهبرداری برسد.
اسکندرنیا با تأکید بر جایگاه راهبردی مرکز مازندران، ادامه داد: ساری به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، ظرفیتهای گردشگری، اقتصاد دریامحور و همجواری با استانهای مختلف از اهمیت ویژهای برخوردار است و توسعه زیرساختهای آن باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی از اجرای چند طرح مهم ترافیکی در شهرستان خبر داد و افزود: اصلاح هندسی و بهرهبرداری از یوترن ورودی شهر، اجرای دو دوربرگردان جدید در محدوده امامزاده عباس(ع) و زغالچال و حذف دوربرگردانهای موجود در این مسیر از جمله طرحهایی است که طی ماههای آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
فرماندار ساری همچنین به اختصاص ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه پل تا پل اشاره کرد و گفت: این پروژه با حمایت استاندار مازندران و همکاری شهرداری ساری در حال اجراست.
وی پیگیری طرحهای نارنجستان و مجموعه تاریخی فرحآباد را از دیگر برنامههای فرمانداری عنوان کرد و خواستار توجه بیشتر به مرمت و احیای بناهای تاریخی شد.
اسکندرنیا در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاههای اجرایی و حمایت استاندار، روند توسعه و آبادانی مرکز استان با شتاب بیشتری ادامه یابد.