به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سجاد یزدانی روز شنبه در نشست هماهنگی معاونان و بازرسان خدمات شهری مناطق هشتگانه شهرداری کرمانشاه که با هدف برنامه‌ریزی برای ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت شهری کرمانشاه با بسیج تمامی امکانات، تجهیزات و نیروهای انسانی، آمادگی کامل دارد تا در طول ماه محرم و صفر خدمات لازم را به هیأت‌های مذهبی، دسته‌های عزاداری و شهروندان ارائه کند.

وی با بیان اینکه حفظ نظافت و آراستگی سیمای شهری در ایام مذهبی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری است، افزود: نیروهای خدمات شهری در قالب سه شیفت کاری و به صورت شبانه‌روزی در سطح شهر حضور خواهند داشت و عملیات پاکسازی معابر، میادین، پارک‌ها، مسیرهای عزاداری، تکایا و هیأت‌های مذهبی را به شکل مستمر انجام می‌دهند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: جمع‌آوری پسماندهای شهری و مخازن زباله در نقاط پرتردد و اطراف محل‌های برگزاری مراسم عزاداری با برنامه‌ریزی ویژه و در فواصل زمانی کوتاه‌تر انجام خواهد شد تا از هرگونه تجمع زباله و ایجاد نارضایتی برای شهروندان جلوگیری شود.

یزدانی با اشاره به جایگاه ویژه کرمانشاه به عنوان دروازه کربلای معلی و یکی از مهم‌ترین مسیرهای تردد زائران اربعین حسینی، گفت: ساماندهی و بهسازی ورودی‌های شهر، پاکسازی حاشیه جاده‌ها، زیباسازی میادین و رسیدگی به فضای سبز شهری در دستور کار مناطق هشتگانه قرار گرفته تا چهره‌ای مناسب و در شأن مردم کرمانشاه و زائران حسینی فراهم شود.

وی افزود: رسیدگی به وضعیت مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سرویس‌های بهداشتی عمومی نیز از دیگر برنامه‌های شهرداری در ایام محرم است و تلاش خواهد شد امکانات لازم برای رفاه عزاداران در نقاط مختلف شهر فراهم شود.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه همچنین از اولویت‌بندی برای رفع نواقص موجود در کمربندی‌های شرقی و غربی شهر خبر داد و اظهار داشت: این مسیرها به دلیل حجم بالای تردد خودروها و مسافران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و اقدامات لازم برای بهبود وضعیت نظافت، روشنایی، جمع‌آوری نخاله‌ها و رفع مشکلات موجود در آنها با جدیت دنبال می‌شود.

یزدانی بر ضرورت تشدید نظارت‌های میدانی تأکید کرد و گفت: بازرسان خدمات شهری موظف شده‌اند به صورت مستمر و شبانه‌روزی عملکرد نیروهای اجرایی را رصد کرده و گزارش‌های روزانه از وضعیت نظافت، خدمات‌رسانی و مشکلات احتمالی مناطق مختلف شهر ارائه دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع نواقص اقدام شود.

وی یکی دیگر از برنامه‌های مهم معاونت خدمات شهری را شناسایی و جمع‌آوری فوری نخاله‌های ساختمانی رها شده در سطح شهر و حاشیه ورودی‌های کرمانشاه عنوان کرد و افزود: وجود نخاله‌های ساختمانی علاوه بر ایجاد نازیبایی بصری، می‌تواند مشکلات زیست‌محیطی و ترافیکی نیز به همراه داشته باشد؛ از این رو پاکسازی این نقاط با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: تمامی مناطق هشتگانه شهرداری موظف شده‌اند با هماهنگی کامل و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم عزاداری ماه محرم را فراهم کنند.

یزدانی در پایان تأکید کرد: مدیریت شهری کرمانشاه با تمام توان و ظرفیت در کنار شهروندان، هیأت‌های مذهبی و زائران خواهد بود و تلاش می‌کند با ارائه خدمات مطلوب، فضایی پاکیزه، ایمن و مناسب برای برگزاری آیین‌های سوگواری و تردد زائران در این ایام معنوی فراهم شود.

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