اعضای باند خشن گروگانگیری دستگیر شدند/آزادی گروگانگیر در شهرستان خاش

به گزارش ایلنا، سردار مرتضی جوکار، افزود: با حضور مامورین پلیس در صحنه جرم مشخص شد سرنشینان دو خودرو به علت اخاذی شهروند چابهاری را گروگان گرفته و به مکان نامعلومی متواری شدند.

وی افزود: کارآگاهان پلیس شهرستان با اقدامات تخصصی، فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی محل نگهداری فرد گروگان در شهرستان خاش شده و در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه ۷ گروگانگیر را دستگیر و فرد گروگان گرفته شده را آزاد کردند.

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