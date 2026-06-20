استاندار لرستان:
عزاداری باشکوه مردم لرستان، امتداد حضور حماسی مردم در خیابان است
استاندار لرستان گفت: عزاداری مردم لرستان، امتداد حضور حماسی مردم لرستان در خیابان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز شنبه سی خرداد ماه در حاشیه برگزاری اولین روز عزاداری سید و سالار شهیدان در ساختمان مرکزی استانداری لرستان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مردم غیور، متدین و ولایتمدار لرستان بار دیگر با حضور پرشور و حماسی در مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان و بیعت با امام امت، روایت تازهای از پایداری و ایستادگی در مسیر انقلاب و ارزشهای انقلاب را به تصویر کشیدند.
وی ادامهداد: این حضور پرشور که پس از یکصد و یازده شب ایستادگی و مقاومت رزمندگان اسلام و مردم همیشه پای کار ایران و لرستان عزیز، صورت گرفت در امتداد راه آگاهی و بعثت مردم در برابر ظلم و استکبار ستمگران تاریخ و خط سرخ قیام عاشورا، رقم خورد.
به گفته استاندار لرستان؛ تفکر عاشورا و نهضت حسینی، شعله فروزان انقلاب اسلامی در طول حیات پربرکت این انقلاب در برابر توطئه ابرقدرتهای شرق و غرب است.
شاهرخی ضمن قدردانی از حضور گرم و پرشور مردم لرستان در اولین روز عزاداریهای حسینی، افزود: مردم لرستان با این شور حسینی و عاشورایی نشان دادند که تا همیشه پشتیبان و پای کار انقلاب، اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.
وی ادامهداد: این مراسم سه روز دیگر «یکشنبه ۳۱ خرداد، دوشنبه ۱تیر و سهشنبه ۲تیر» در محوطه ساختمان مرکزی استانداری لرستان با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین برگزار میگردد.