تأکید خانه معدن گلستان بر رفع مشکلات معادن و نقش معدن در توسعه اقتصادی استان
اعضای هیئتمدیره خانه معدن استان گلستان در دیدار با سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، مجموعهای از مطالبات، دغدغهها و پیشنهادهای تخصصی خود را برای تقویت بخش معدن استان مطرح کردند.
به گزارش ایلنا از گلستان، در این نشست، نمایندگان خانه معدن با اشاره به ظرفیتهای گسترده معدنی در گلستان اعلام کردند که رفع موانع موجود در مسیر فعالیت معادن، تسهیل فرآیندهای اداری، حمایت از سرمایهگذاران و توجه به تأمین ماشینآلات و زیرساختها از مهمترین نیازهای امروز بخش معدن است.
اعضای هیئتمدیره تأکید کردند که معدن میتواند گلستان را از حاشیه به مرکز توسعه اقتصادی برساند و با برنامهریزی صحیح، این بخش قادر است سهم قابلتوجهی در رشد تولید، افزایش درآمدهای استان و ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد.
ضرورت رفع مشکلات حقوقی، اداری و زیرساختی معادن- لزوم تسهیل صدور مجوزها و کاهش بروکراسی- توجه ویژه به اشتغالزایی پایدار در مناطق کمتر برخوردار- اهمیت ایمنی کارگران و استانداردسازی فعالیتهای معدنی- پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک برای پیگیری مستمر مسائل معادن- تأکید بر اینکه بخش معدن میتواند یکی از پیشرانهای اصلی توسعه اقتصادی گلستان و…از محورهای مطرحشده از سوی خانه معدن بود.
خانه معدن گلستان در پایان این دیدار اعلام کرد که آماده است با همکاری دستگاههای اجرایی، نقشه راه توسعه معادن استان را تقویت کرده و برای حل مشکلات فعالان این حوزه، جلسات تخصصی و منظم برگزار کند.