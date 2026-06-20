رئیس جهاد کشاورزی استان همدان:
راههای دسترسی به مناطق عشایری از دغدغههای اصلی است
رئیس جهاد کشاورزی استان همدان گفت: مسئله راه دسترسی به مناطق عشایری بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی مطرح شده که موضوع از نظر فنی بررسی و پیگیری شود.
به گزارش ایلنا از همدان، حمزه خانجانی افشار صبح شنبه در جریان بازدید میدانی از مناطق عشایری استان همدان و دیدار با جمعی از عشایر، با اشاره به نقش مهم این جامعه در تولید کشور اظهار کرد: عشایر با در اختیار داشتن حدود ۶۰ میلیون هکتار از مراتع کشور و نگهداری میلیونها راس دام، سهم قابل توجهی در تولید گوشت کشور دارند.
وی افزود: براساس آمارهای حوزه امور عشایر، بین ۲۰ تا ۲۸ میلیون راس دام در مناطق عشایری نگهداری میشود و این جامعه حدود ۲۵ درصد گوشت مورد نیاز کشور را تولید میکند، در حالی که این تولید با کمترین هزینه برای دولت انجام میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با قدردانی از تلاشها و مهماننوازی عشایر تصریح کرد: فرهنگ احترام، کرامت و همدلی در میان جامعه عشایری از ویژگیهای ارزشمند این قشر است که نشاندهنده اصالت و بزرگواری آنها است.
وی با اشاره به برخی مطالبات مطرحشده از سوی عشایر گفت: در این بازدید مسئله راه دسترسی به مناطق عشایری بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی مطرح شد که مقرر شد با حضور کارشناسان مربوطه بازدید کارشناسی از منطقه انجام و موضوع از نظر فنی بررسی و پیگیری شود.
خانجانی افشار حضور مدیران در میدان را عاملی موثر در درک بهتر مشکلات مردم دانست و افزود: حضور میدانی مسئولان باعث میشود شرایط واقعی زندگی مردم و دشواریهای موجود از نزدیک مشاهده شود و این مسئله در تصمیمگیریها نقش مهمی دارد.
وی با اشاره به سختیهای زندگی عشایری اظهار کرد: در برخی مناطق عشایری حتی امکان تردد چهارپا نیز وجود ندارد و در شرایط اضطراری جابهجایی بیماران با مشکلات جدی همراه است؛ از اینرو توسعه زیرساختهایی مانند راه دسترسی از مسائل مهمی است که باید با نگاه کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان همچنین به بهرهوری بالای تولید در جامعه عشایری اشاره کرد و گفت: عشایر با کمترین نهادهها و امکانات، بیشترین بهرهوری را در حوزه دامپروری ایجاد کردند که این موضوع نشاندهنده تجربه و دانش بومی آنها در مدیریت منابع طبیعی و مراتع است.
وی با تاکید بر نقش عشایر در حفظ اکوسیستمهای طبیعی افزود: جامعه عشایری بهخوبی ارزش مراتع و منابع طبیعی را درک میکند و حضور آنها علاوه بر تولید، به حفظ و پایداری اکوسیستمهای طبیعی نیز کمک میکند.
خانجانی افشار در پایان با قدردانی از همکاری مسئولان و نمایندگان در پیگیری مسائل عشایر ادامه داد: امیدواریم با تداوم بازدیدهای میدانی و پیگیری مطالبات مطرحشده، زمینه تقویت خدماترسانی و بهبود شرایط زندگی جامعه عشایری فراهم شود.