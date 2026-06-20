تشییع شهید مدافع امنیت «عبدالسلام کُرد» در خاش
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید عبدالسلام کُرد، از کارکنان اهلسنت و قوم بلوچ فرماندهی انتظامی شهرستان خاش، صبح امروز شنبه در ستاد فرماندهی انتظامی این شهرستان با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در پی شهادت «عبدالسلام کُرد»، مدافع امنیت کشور در شهرستان خاش، امروز اقشار مختلف مردم با حضور در مراسم تشییع این شهید والامقام، یکصدا انزجار خود را از گروهکهای تروریستی اعلام کردند. شرکتکنندگان در این مراسم با تأکید بر اینکه خون شهدا ضامن امنیت کشور است، بر ادامه مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر هرگونه تحرکات ضدامنیتی تأکید ورزیدند.
در این مراسم که با حضور امامان جمعه شیعه و سنی، فرماندار، مسئولان استانی و محلی، علما، بزرگان، معتمدان، ریشسفیدان و خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران همراه بود، شرکتکنندگان، تنفر و انزجار خود را از جنایتکاران و ایادی استکبار جهانی اعلام کردند.
شهید عبدالسلام کُرد، که روز گذشته (جمعه، ۲۹ خرداد) در یک اقدام تروریستی و جنایتکارانه توسط افراد مسلح ناشناس در شهرستان خاش به درجه رفیع شهادت نائل آمد، در ماه محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با نثار جان خود، بار دیگر چهره واقعی دشمنان اسلام، امنیت و وحدت را برای همگان آشکار ساخت، این شهید والامقام که پدری دلسوز و دارای چهار فرزند بود، با خون پاک خود، بر دفتر افتخارآمیز مدافعان امنیت، برگ زرینی دیگر افزود.