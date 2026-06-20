چالشهای خط ۲ متروی کرج / وعدههای تأمین رام همچنان محقق نشده است
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل زیرساختهای خط ۲ مترو، خواستار تأمین فوری تجهیزات ایمنی، راهاندازی پارکینگ و تعمیرگاه موقت، تحقق وعدههای دولت و شهرداری در تأمین رام و راهبر قطار و حرکت سازمان قطار شهری به سمت استقلال مالی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرج، جلسه کارگروه بررسی وضعیت خط ۲ قطار شهری کرج با حضور اعضای کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر، مدیرعامل سازمان قطار شهری، نماینده پیمانکار و مشاوران پارلمان شهری برگزار شد.
در این نشست، آخرین اقدامات انجامشده در خصوص دپوی خوارزمی، ایستگاه المهدی (ع)، سیگنالینگ، پارکینگ و تعمیرگاه موقت خط، روند توسعه خط ۲ و همچنین موضوع تأمین رام و راهبر قطار مورد بررسی قرار گرفت.
علیرضا رحیمی محمودآبادی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر کرج، پارکینگ و تعمیرگاه موقت مترو را از الزامات اساسی بهرهبرداری ایمن و پایدار از این پروژه دانست و بر تسریع در احداث و راهاندازی آن بر پایه مطالعات و بررسیهای فنی تأکید کرد.
وی همچنین تأمین تجهیزات و ملزومات ایمنی ایستگاهها و مسیر خط را از اولویتهای جدی پروژه عنوان کرد و گفت: متأسفانه با وجود گذشت زمان قابل توجه از بهرهبرداری آزمایشی، هنوز اقدام مؤثری از سوی شهرداری و سازمان قطار شهری برای آغاز بهرهبرداری تجاری و مسافرگیری منظم با رعایت کامل استانداردهای ایمنی انجام نشده است.
رحیمی با اشاره به نوسانات نرخ ارز افزود: با توجه به افزایش هزینهها، تأمین تجهیزات مورد نیاز باید هرچه سریعتر در دستور کار پیمانکار قرار گیرد تا از تحمیل هزینههای مضاعف به پروژه جلوگیری شود.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر کرج همچنین با اشاره به تغییر وضعیت سازمان قطار شهری بر اساس ماده ۸۴، بر ضرورت حرکت این مجموعه به سمت درآمدزایی و تأمین منابع مالی پایدار تأکید کرد و گفت: سازمان قطار شهری باید با بهرهگیری از ظرفیت ایستگاهها و جانمایی کاربریهای تجاری در چارچوب ضوابط قانونی، زمینه استقلال اقتصادی و مالی خود را فراهم کند.
وی در ادامه با انتقاد از محقق نشدن وعدههای مطرحشده در زمینه تأمین رام و راهبر قطار، بر ضرورت ایفای تعهدات دولت و شهرداری در این بخش تأکید کرد و خواستار تسریع در تأمین ناوگان مورد نیاز برای آغاز بهرهبرداری کامل از خط ۲ متروی کرج شد.
رحیمی در پایان با اشاره به ظرفیت اراضی تملکشده در مسیر خط ۲ اظهار کرد: طراحی و احداث مجتمعهای خدماتی و تجاری در ایستگاهها میتواند علاوه بر ایجاد درآمد پایدار، روند توسعه و تکمیل پروژه قطار شهری کرج را شتاب ببخشد.