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مدیرکل نوسازی مدارس استان:

مرمت بیش از ۳ هزار کلاس درس تابستان امسال در گلستان با اجرای طرح شهید عجمیان

مرمت بیش از ۳ هزار کلاس درس تابستان امسال در گلستان با اجرای طرح شهید عجمیان
کد خبر : 1801809
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مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان گفت: تابستان امسال بیش از ۳ هزار کلاس درس در گلستان در قالب طرح شهید عجمیان بهسازی و مرمت خواهد شد.

به گزارش ایلنا از گلستان، وحید فراهی گفت: تابستان امسال بیش از ۳ هزار کلاس درس در گلستان در قالب طرح شهید عجمیان بهسازی و مرمت خواهد شد و همزمان با احداث و تکمیل مدارس جدید، بهسازی و تعمیر فضاهای آموزشی در قالب طرح شهید عجمیان در دستور کار قرار دارد. 

فراهی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تجهیز مدارس افزود: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سال گذشته برای تجهیز فضاهای آموزشی استان دریافت شده که فرآیند خرید تجهیزات مورد نیاز با استفاده از این منابع انجام شده و این امکانات به‌زودی در اختیار مدارس قرار خواهد گرفت. 

او همچنین خبر داد: تا پایان سال ۷۳ طرح آموزشی در گلستان به بهره‌برداری خواهد رسید که از این تعداد ۳۵ مدرسه ماه مهر افتتاح می‌شود.

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